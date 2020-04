Patuanelli: nel prossimo decreto indennizzi alle imprese a fondo perduto Destinatarie le piccole aziende sul modello utilizzato da Francia e Germania. Tra lunedì e martedì prevista l’erogazione dei prestiti garantiti di Nicola Barone

Dl imprese, ecco i 4 passi per ottenere il credito

Nel prossimo decreto in preparazione arriveranno «misure di ristoro e indennizzo a fondo perduto», si valuta se replicare «il modello francese e tedesco su piccole e piccolissime imprese: in Francia hanno dato dai 500 ai 2.500 euro, mentre in Germania 9mila euro sotto i 9 dipendenti e 14mila euro sotto i 25 dipendenti». È l’anticipazione del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli su Rai 3, spiegando che «si tratta di 4 milioni di imprese, quindi mille euro sono 4 miliardi e 10 mila euro sono 40 miliardi, quindi le cifre non potranno discostarsi tanto da Francia e Germania». Per Patuanelli «è giusto concentrarsi sulle imprese più piccole», citando tra i settori interessati quello florovivaistico.

Erogazione dei prestiti garantiti tra lunedì e martedì

I finanziamenti assistiti da garanzia statale previsti dal decreto Imprese «sono erogabili tra lunedì e martedì della prossima settimana». il ministro dello Sviluppo economico aggiunge che «già domani l'interfaccia del Fondo di garanzia sarà completo e pronto per l'interfaccia con il sistema bancario, le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento, tra lunedì e martedì. Il tempo di caduta a terra di questi fondi è fondamentale».

Ok Ue dl imprese: microprestiti garantiti al 100% dalla Stato

«No a Mes è definitivo, non verrà attivato»

Infuria nella maggioranza la polemica sul ricorso o meno al Mes con Pd e M5S su fronti contrapposti e Patuanelli non usa giri di parole. «Il no è definitivo, l'Italia non dovrà mai attivarlo». Spiegano che «al momento il Mes è quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolose. Aspettiamo cosa uscirà dal Consiglio europeo. Se lì si decide di rompere il Mes come un salvadanaio, prendere i soldi e usarli, allora vuol dire che abbiamo rotto il Mes».

