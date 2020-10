Patuanelli: un Testo unico per eco e sismabonus collegato alla legge di Bilancio È quanto chiederà il ministro dello Sviluppo economico nella prossima riunione di governo. Sul Recovery Fund «abbiamo bisogno di discontinuità» da parte dell’impresa e di execution rapida di Nicola Barone

Tra le varie misure collegate alla legge di Bilancio, potrebbe trovare posto un Testo unico per l’eco e sismabonus. È il senso della richiesta che verrà fatta in Consiglio dei ministri, all’interno della Nadef, dal responsabile dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. A suo giudizio infatti, rispondendo in audizione alla commissione Industria del Senato, «una delle maggiori difficoltà è la frammentazione normativa».

Recovery Fund, discontinuità ed execution rapida

Sull’impresa «dobbiamo prevedere alcune iniziative di discontinuità: io ho parlato di patto da fare con l’impresa. Noi abbiamo la volontà di una transizione vera che ci porti a sistemi produttivi compatibili con l’ambiente, però per arrivarci abbiamo bisogno di discontinuità e di voglia da parte dell’impresa di innovare e di innovarsi». Altro criterio «fondamentale» per i progetti, secondo il ministro, è che «devono essere strumenti con execution certa e rapida, per far arrivare gli investimenti a terra in tempi certi. Quindi focus forte sulle modalità esecutive e gli interventi che facciamo».