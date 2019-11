Patuanelli: «Tornare all’Iri? Se serve sì». Sul tavolo i dossier Ilva e Alitalia Il ministro dello Sviluppo economico (M5S), alla commissione Industria del Senato, ha indicato l’ex Ilva e Alitalia come esempi concreti di possibili nazionalizzazioni o di possibili interventi pubblici per «difendere l’interesse nazionale» di Gianni Dragoni

«State tornando all’Iri? Se serve sì, in un momento in cui dobbiamo proteggere la nostra produzione industriale e le nostre imprese». Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico (M5S), alla commissione Industria del Senato.

Patuanelli ha indicato l’ex Ilva e Alitalia come esempi concreti di possibili nazionalizzazioni o di possibili interventi pubblici per «difendere l’interesse nazionale».

Il tabù del ritorno dell’Iri, emblema dell’intervento dello Stato nell’economia, evocato da anni con riferimento agli interventi della Cassa depositi e prestiti (Cdp), è stato liquidato in poche parole dall’ingegnere edile triestino, 45 anni, che nel governo Pd-M5S è subentrato a Luigi Di Maio nel dicastero di via Veneto. Gli uffici del Mise sono nel palazzo Piacentini. Durante il fascismo fu sede del ministero delle corporazioni e, guarda caso, è accanto alla sede del vecchio «Istituto per la ricostruzione industriale».

L’Iri, fondato nel 1933, è stato messo in liquidazione il 27 giugno 2000 dal secondo governo Amato. Dal dicembre 2002 è stato incorporato nella Fintecna, la controllata al 100% di Cdp che si occupa di liquidazioni e ha in cassa liquidità per un miliardo e 140 milioni di euro (senza debiti).

Il dossier dell’acciaio

Il caso più caldo è l’ex Ilva, in seguito all’annuncio di Arcelor Mittal di volersi ritirare da Taranto, con il pretesto dell’abolizione dello scudo penale (voluta dai M5S), mentre l’Ilva perde 60 milioni di euro al mese. «La privatizzazione del settore siderurgico – secondo Patuanelli – è stata un errore perché soltanto la presenza forte dello Stato in quella produzione riesce a mettere assieme la produzione siderurgica e gli investimenti in ambito ambientale, altrimenti quella produzione è in perdita». Patuanelli ha detto che Invitalia è «una delle possibilità sul campo» per l’eventuale intervento pubblico nell’ex Ilva. «Stiamo valutando diverse ipotesi. Cdp è difficile per lo statuto». Patuanelli ha osservato che «dall’analisi che sta facendo il ministro Gualtieri e il Mef nascerà poi la proposta di un eventuale ingresso dello Stato».