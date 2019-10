Patuanelli: la tutela legale non fa parte del contratto ex-Ilva Il ministro dello Sviluppo economico sulla crisi di Taranto: «Non credo che sarà elemento per giustificare una dipartita di Mittal»

Cambia governo ma non i problemi dello stabilimento ex-Ilva di Taranto. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli è intervenuto sul tema dell’immunità e sull’interpretazione dei contratti stipulati dal ministero con ArcelorMittal, gruppo che ha rilevato l’impianto pugliese. «Né la tutela legale né tanto meno l’immunità sono parti del contratto sottoscritto tra Mise e Mittal. Non è un elemento contrattuale che di fatto determina una rescissione automatica del contratto», ha detto il ministro dello Sviluppo Economico a “Vertenza Italia” in onda su Rai3.

Le disposizioni del decreto crisi

Il ministro sottolinea che in materia di tutela legale «già le disposizioni normative esistenti dicono questo. La tutela sul piano ambientale è proprio questa: se devi fare un plinto per realizzare la copertura dei parchi minerari non devono arrestarti in flagranza di reato perché lo stai facendo. Ma questo secondo noi esiste già nella normativa italiana non

serviva la norma primaria» chiesta da Mittal. Insomma, «il ministro Di

Maio - ha aggiunto Patuanelli - assieme a Mittal ha individuato la

formula che è stata inserita nel decreto crisi dopodiché il Parlamento farà le sue scelte. Io non credo che sarà elemento per giustificare una dipartita di Mittal».