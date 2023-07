Patuelli: «Determinante l’impegno per il nuovo contratto dei bancari»

Per la Fabi, quella indicata da Patuelli è una valida rotta

Per il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, il presidente dell’Abi Patuelli, «ha indicato una possibile, valida rotta sulla quale incardinare il negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari». «La ricerca del giusto equilibrio tra esigenze di carattere generale e specificità delle singole banche, assieme al riconoscimento di importanti aumenti economici, è l’obiettivo che le parti devono porsi per la trattativa sul nuovo contratto nazionale, per gestire i cambiamenti e assicurare, con lungimiranza, un futuro stabile all'industria bancaria e alle lavoratrici e ai lavoratori», aggiunge il sindacalista.

Il nuovo patto occupazionale chiesto dai sindacati

Le rivendicazioni delle 5 sigle (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin) prevedono un rafforzamento chiaro dell’area contrattuale e la tutela dell’occupazione su cui, per i prossimi accordi aziendali, intendono avanzare la richiesta di un nuovo patto: e, cioè, a ogni uscita una nuova assunzione, in modo da non ridurre i perimetri occupazionali, già fortemente ridottisi nel corso degli ultimi anni, pur senza un impatto sociale e senza pesare sulle casse dello Stato, grazie all’utilizzo del Fondo di solidarietà, molto costoso ma finanziato dalle banche.

I tempi negoziali

Pur essendo l’impegno sul contratto determinante, come ha sottolineato il presidente dell’Abi Antonio Patuelli nel corso dell’assemblea, tuttavia, l’insieme delle richieste chiederà un negoziato dai tempi tutt’altro che rapidi, visto che ogni singolo punto ha un costo. Il capitolo della flessibilità potrebbe però diventare un importante punto di discussione e di sblocco, visto che per le banche è sempre più essenziale, soprattutto per l’attrattività verso i talenti tech, per il work life balance e per l’evoluzione dei servizi grazie al digitale (si pensi all'accordo di Intesa Sanpaolo). Sulla parte economica, in ogni caso, da Ca' de Sass dove lavora quasi un terzo dei bancari, è già arrivata una chiara apertura. Gli altri istituti, invece, pur con sfumature diverse, si affidano al Comitato affari sindacali e del lavoro di Abi, il cui compito sarà quello di trovare una sintesi non facile tra le istanze delle diverse banche, soprattutto quelle più piccole, e le richieste dei sindacati. Il primo incontro del Casl dei giorni scorsi, per iniziare a impostare un percorso di rinnovo, intanto, si è chiuso con un nulla di fatto.





Loading...