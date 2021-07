Patuelli e la ricetta dell’Abi per uscire dalla crisi del Covid

2' di lettura

Mai come di questi tempi, con l'Italia che sta cercando di uscire disperatamente dal “buco nero” del Covid e deve affrontare tutte le conseguenze anche economiche provocate dal contagio, ci stiamo impegnando al massimo per sperare in un futuro migliore: ottimisti a 360 gradi. Sì, Romano Prodi aveva visto giusto. Quando, tempo fa, in piena pandemia, mi capitò di vedere il Professore per le vie del centro di Bologna e gli chiesi se stesse bene, mi rispose in modo tranchant: «Troppo!».

Come a dire che, in una situazione particolarmente difficile, bisognava mantenere comunque la calma ed essere sempre più che mai fiduciosi sul domani. Prodi aveva perfettamente ragione: spes ultima dea. Ecco perché i primi segnali di un'inversione di tendenza della congiuntura, pur con ancora tante nubi all'orizzonte, debbono essere accolti con grande entusiasmo.

L’economia ricomincia a marciare

È il caso del turismo che sta davvero voltando pagina. Ma, a ben vedere, è tutta l'economia che ha ricominciato a marciare: l'ultima conferma, dopo le dichiarazioni di Draghi, è arrivata dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che, parlando nei giorni scorsi all'assemblea dell'Abi, ha confermato che l'Italia è avviata sulla strada della ripresa, una ripresa economica che si dovrebbe consolidare soprattutto nel secondo semestre del 2021 in modo da raggiungere, nella media annuale, «quota +5%». Non solo: il “trend” rialzista dovrebbe poi proseguire per tutto il prossimo biennio.

Patuelli, il Covid come esame di coscienza

Come ha rilevato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, la prova del Covid è diventata una specie di esame di coscienza per tutti noi perché è servita a far cambiare marcia all'Unione Europea intera già provata dalle profonde lacerazioni per via della Brexit. Insomma, l'emergenza-pandemia ha fatto compiere un salto di qualità al Vecchio Continente. In tal senso, è significativo l'esempio della Bce che è stata capace, in questi mesi, di mettere in sicurezza l'euro evitando i crac finanziari dei Paesi più indebitati, a cominciare dall'Italia. Oggi ci sarebbero quindi tutti i presupposti per una grande crescita economica e sociale. Ma quale è la strada giusta per raggiungerla?

La ricetta dell'Associazione delle banche italiane è, in tal senso, molto significativa: dobbiamo utilizzare al meglio i fondi europei del Recovery Plan ma, al tempo stesso, è necessario che il governo si impegni al massimo per incoraggiare i risparmiatori ad investire di nuovo. In che modo? Cercando di distinguere anche sul fronte fiscale i “cassettisti” dagli speculatori “tout court”. Aveva insomma ragione, come ha ricordato Patuelli, lo statista francese Jean Monnet, presidente dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che, quasi settant'anni fa, sostenne: l'Europa si farà attraverso la crisi …. Sì, oggi più che mai stiamo facendo il bis, Italia “in primis”.