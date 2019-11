Paul McCartney torna in Italia: concerti a Napoli e Lucca. Ecco i prezzi dei biglietti

Da Pompei a Napoli

Lucca va in porto, a testimonianza dell’ormai collaudato feeling della cittadina toscana con i grandi eventi live. Anche in virtù dell’altissima densità di turisti di lingua inglese tra le colline e la Versilia. Discorso diverso quello che riguarda la data campana: organizzare concerti in un’area archeologica non è mai banale, considerando il delicatissimo equilibrio tra conservazione del sito e pratiche burocratiche che si rende necessario. Più agevole lavorare a Napoli: piazza Plebiscito è di fatto una venue che si presta ai grandi raduni. E, dal concerto di Bruce Springsteen del 2013 in avanti, ha recuperato attitudine rock.

I precedenti di Napoli e Firenze

A quanto si apprende, sfumata l’ipotesi Pompei, sarebbe stato lo stesso McCartney a decidere di scommettere su Napoli. Nei confronti del capoluogo campano ha una certa predilezione: ci ha suonato nel 1991 al Palapartenope, per l’«Unplugged Summer Tour» portato in Italia dallo stesso Mimmo D’Alessandro, e si è divertito molto. Cantò ’O Sole Mio, come la tradizione locale impone, ma si rifiutò di indossare la maglia numero 10 di Maradona, memore della beffa all’Inghilterra della «Mano de Dios» ai Mondiali ’86. Ripiegò su quella di Vialli, per festeggiare lo scudetto della Sampdoria: una sua dedica finirà anche nello speciale televisivo Rai sul tricolore blucerchiato a firma di Gianni Minà. In Toscana, invece, Macca ha suonato nel 1993 per «The New World Tour» che toccò Firenze.

Scaletta nel segno dei Beatles

Cosa vedremo nelle date italiane del «Freshen Up Tour»? Si parte nel segno dei Fab Four con A Hard Day’s Night, piovono omaggi a John Lennon (Being for the Benefit of Mr. Kite!) e Georghe Harrison (Something), non manca qualche escursione negli anni dei Wings (Let me Roll it e Let ’Em In) e si chiude con un filotto che farebbe invidia a chiunque: il Reprise di Sgt. Pepper , una cattivissima versione di Helter Skelter, poi il filotto Golden Slumbers, Carry That Weight e The End, direttamente dal lato B di Abbey Road . Storia di 50 anni fa ma prepotentemente attuale.

PER APPROFONDIRE:

● «Imagine» di John Lennon diventa pure di Yoko Ono

● Quando i Beatles si fecero cartoni. «Yellow Submarine» compie 50 anni