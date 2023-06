Paul & Shark sul Golfo del Tigullio

Sulle acque cristalline del Golfo del Tigullio, nei pressi di Sestri Levante, si affaccia Tigu Beach, lo stabilimento balneare che Paul&Shark vestirà per la stagione estiva 2023, con arredi e spugne personalizzate, ma anche con nuove attività realizzate in collaborazione con i biologi marini della start up OutBe, che si occupa di supportare la scoperta e la salvaguardia della natura e del mare attraverso attività all'aria aperta ad alto beneficio sociale ed ambientale.

