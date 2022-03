Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i registi più importanti del cinema del Nuovo Millennio, Paul Thomas Anderson è stato spesso premiato nei grandi festival (da Berlino a Venezia) ma non ha mai alzato la statuetta più ambita. Per il regista di The Master e Il filo nascosto, però, potrebbe essere finalmente arrivato il momento: non tanto per la regia (l'Oscar è indirizzato a Jane Campion) quanto per la sceneggiatura originale, categoria in cui ha possibilità di vittoria. Si meriterebbe la statuetta più di chiunque altro.