Europei: Danimarca-Finlandia, malore per Eriksen. Federazione danese: «È stabile»

Federcalcio Danese “Eriksen è stabile, si gioca alle 20.30”

“Christian Eriksen è sveglio e le sue condizioni sono stabili. Rimane ricoverato al Rigshospitalet per ulteriori accertamenti. La partita con la Finlandia si gioca questa sera dopo che i giocatori sono stati rassicurati sulle condizioni di Christian che sta bene. La partita riprende alle 20.30”. Così sul suo profilo twitter la federcalcio danese.

Nella serata del 12 giugno il giocatore è riuscito a parlare al telefono con i suoi compagni di squadra dall’ospedale dove è stato ricoverato in seguito al malore accusato in Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Lo ha comunicato il direttore della Federcalcio danese, Peter Moller. “Fortunatamente era cosciente quando ha lasciato lo stadio”, ha spiegato a ’DR’. “Siamo stati in contatto con lui e i giocatori hanno parlato con Christian. Questa è la buona notizia. Loro stanno giocando la partita per Christian”, ha aggiunto.