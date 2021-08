Paura a Milano: in fiamme un palazzo di 15 piani abitato da 70 famiglie

2' di lettura

Un grosso incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Il rogo è iniziato attorno alle 17.45 e ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie. Sul posto decine di ambulanze e di mezzi dei vigili del fuoco per aiutare le persone che sono state portate in salvo. Sono in corso, inoltre, i controlli per capire se e quanti residenti siano ancora all’interno del palazzo completamente divorato dalle fiamme. Le autorità, dalla Protezione civile alla Polizia Locale, stanno raccogliendo i nomi dei residenti presenti in strada nel tentativo di capire se possano esserci ancora persone all’interno. Al momento non è infatti possibile stabilire se tutte le persone abbiano lasciato l’edificio. Dall’ultimo piano dello stabile continuano a essere visibili le fiamme che, al momento, non consentono l’intervento diretto da parte dei vigili del fuoco. In strada ci sono al momento centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continua ad alzarsi una densa colonna di fumo nero.

Milano, in fiamme palazzo di 15 piani abitato da 70 famiglie Photogallery9 foto Visualizza

L’incendio ha completamente distrutto la facciata dell’edificio, composta da pannelli che, per via di alcune esplosioni avvenute negli appartamenti, sono saltati anche verso la strada, riempiendo di rottami via Antonini. Non sono stati interessati per ora i negozi vicini, un supermercato Penny, un McDonald’s e un rivenditore di scarpe.

Sul posto anche il sindaco Beppe Sala: «Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti». «Una ventina di persone sono uscite senza problemi - ha aggiunto - ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo uscire ma finchè il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi». Ancora non è noto se l’incendio sia nato da un rivestimento esterno o da un appartamento, «quello che sappiamo è che ha preso tutto il palazzo perché i vigili del fuoco mi hanno detto che hanno dovuto intervenire anche al piano interrato e ci sono delle macchine sotto bruciate», ha riferito il sindaco.

Secondo il 118 non risultano persone che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per via dell’incendio che ha distrutto uno stabile di 15 piani a Milano. La certezza che non ci siano altre persone coinvolte, però, si avrà quando i vigili del fuoco avranno messo in sicurezza lo stabile.