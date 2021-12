Paura del rischio e dell’inflazione: bitcoin crolla e poi risale con El Salvador

Anche le criptovalute temono la stretta della Fed

La seduta di sabato chiude una settimana ad alta volatilità per i mercati finanziari e anche per il comparto delle criptovalute, che ha beneficiato ancor più degli altri mercati finanziari del lungo periodo di tassi bassi e di abbondanza di liquidità. E che ora guarda con grande timore al ritorno a una politica monetaria più restrittiva, a partire dagli Stati Uniti, che sono comunque il mercato principale per le criptovalute.

Non è un mistero che il ritorno al rialzo dei tassi d'interesse rappresenti una minaccia per asset speculativi come le valute digitali: già nel 2017-2018 la stretta creditizia della Fed coincise con la caduta rovinosa del bitcoin dopo il picco di 20mila dollari. A quella flessione segui il lungo “inverno” di stagnazione delle quotazioni del comparto cripto.

Vedremo se la storia potrà ripetersi. Anche se questa volta bitcoin arriva su posizioni ben diverse, dopo aver toccato un massimo storico a quota 69mila dollari a settembre e con un mercato più strutturato con future, Etf (anche se non “fisici”) e titoli come Coinbase che agevolano gli investimenti non solo diretti.