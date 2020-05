Pausa caffè? Tutte le alternative a moka ed espresso

Ogni occasione ha il suo metodo

Va detto che non esiste un metodo di estrazione migliore di un altro: esiste, piuttosto, quello più giusto per ogni palato, per ogni occasione di consumo, e per ogni single origin o miscela (a patto che sia di grande qualità, s’intende) che scegliamo. Dall’espresso, appunto, alla French Press, un bricco cilindrico di vetro con stantuffo che, dopo circa 8 minuti di infusione, restituisce un caffè denso e dal profilo netto. Dalla Chemex, inventata negli anni Quaranta da Peter Schlumbohm con un metodo di estrazione per percolazione che consente di gustare un caffè aromatico e molto piacevole, alla Cold Brew, estrazione a freddo che garantisce una bevanda elegante, dissetante e leggero, a patto di avere mezza giornata di tempo a disposizione per l'infusione prima con ghiaccio e poi con acqua fredda.

Insomma, tra le tante opportunità che ci ha “regalato” il lockdown - in attesa di riappropriarci definitivamente del bancone o dei tavolini dei bar - c'è stata anche quella di concedersi lunghe riflessioni “con” e “sul” caffè, di smetterla di darlo per scontato come una qualsiasi commodity e di sperimentare metodi e consumi alternativi di grande soddisfazione, potendo contare sugli shop online di fiducia.

Specialità da tutto il mondo

Tra le migliori torrefazioni artigianali italiane c’è quella di Rubens Gardelli (già World Coffee Roasting Champion), con sede a Forlì. Sul sito shop.gardellicoffee.com potete scegliere specialty come “Los Olivos” dal Guatemala o il prezioso “Gurmah Village”, proveniente da piccole fattorie dello Yemen. Ogni confezione, oltre all'emblematico cigno rosa, reca tutte le informazioni sull'origine e la produzione e il metodo di estrazione consigliato in base alle caratteristiche del caffè. Eccellenti anche i monorigine della Torrefazione Penazzi di Ferrara, tostati in maniera artigianale con una macchina a controllo manuale: l’Etiopia Yirgacheffe è un cru con uno dei contenuti più bassi in caffeina (1,2%), ideale sia per l'espresso che per il Dripper.

Molto apprezzata e conosciuta la fiorentina Ditta Artigianale di Francesco Sanapo, pluripremiato barista. Nata nel 2013 come micro roastery, e poi diventata anche caffetteria (con due sedi), è un’azienda molto attenta a tutti i passaggi della filiera e, grazie a rapporti diretti con i singoli produttori e contadini, propone caffè esclusivi come El Diamante dal Costarica o il Mukurwein dal Kenya. A Cellole, in provincia di Caserta, si trova Caffè Verrè, fondata nel 2006 dall’ex atleta professionista Aldo Verrengia: lo “starter pack” (macinato o in grani) racchiude diverse miscele e ottimi monorigine da Brasile, Etiopia, Colombia, El Salvador e Repubblica Dominicana.

Segnatevi anche il nome di Cafezal, una torrefazione boutique nel cuore di Milano, in Via Solferino, che anche sul sito propone tanti accessori e selezioni come L'Amazon Flower dalla Bolivia o il pregiato Gesha, prodotto a Panama dalla Finca Ponderosa, lo specialty definitivo per allargare gli orizzonti e innamorarsi finalmente (anche) dei caffè filtro.