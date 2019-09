Pavia, esplosione alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi

2' di lettura

Una forte esplosione è avvenuta stamattina intorno alla 6.35 alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi in provincia di Pavia, in un impianto che era fermo per un intervento di manutenzione programmata. Il boato si è sentito anche a chilometri di distanza. Si sono sviluppati fumo e fiamme e sono state attivate le procedure di emergenza con l'intervento delle squadre interne di vigili del fuoco, supportate anche da una partenza del comando provinciale. L’incidente è il terzo avvenuto in 3 anni.

La situazione è sotto controllo e non si registra nessun ferito, assicura l’amministrazione comunale su Facebook, e non risultano feriti. Sul posto le squadre interne anti incendio vigili del fuoco, forze di polizia e tecnici dell'Ats per iniziare il monitoraggio dell'aria.

Gli altri incidenti

Altri due gli incidenti con incendi e colonne di fumo che si sono verificati negli ultimi anni alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi. Il primo, nel dicembre 2016, quando un’esplosione causò «una palla di fuoco nel cielo» e devastò l'impianto Est. Come descrissero i testimoni, non vi fu nessun ferito, tranne un operaio leggermente intossicato e fu ordinato alla popolazione di tenere chiuse le finestre a causa dell'alta colonna di fumo provocata dalle fiamme. L’Eni dichiarò il giorno successivo che l’aria non era inquinata.

Un altro incidente si verificò dopo poco più di due mesi, il 5 febbraio del 2017. L'incendio, meno grave del precedente, fu domato dai vigili del fuoco del servizio interno e anche in quella occasione non ci furono feriti. Anche in questo secondo incidente, come quello di oggi, avvenne di mattina, poco prima delle 8,40, e interessò l'isola 7 che si trova nella parte vecchia della raffineria, un impianto che lavora greggio.