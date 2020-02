Pavia, ioni come raggi cosmici Il sincrotrone entra nell’orbita Iss

Il Cnao amplierà il proprio potenziale anche con l’operatività di una nuova sorgente di ioni: «Oltre agli ioni Carbonio impiegati già ora, potremo disporre di ioni Elio, Ossigeno, Azoto, fino al Ferro – chiarisce il direttore generale – Ognuna di queste particelle ha caratteristiche specifiche e si presta alla cura di diverse tipologie di pazienti oncologici». Potrà esserci una grande flessibilità nella scelta della particella da utilizzare sulla base dell’efficacia radio-biologica.

Ma non solo. Perché gli ioni Ferro «consentiranno di ricreare le condizioni che, a detta dei radiobiologi, si trovano nei raggi cosmici, che al di fuori atmosfera colpiscono i velivoli e le stazioni spaziali. Sarà possibile eseguire sperimentazioni su materiali e apparecchiature elettroniche per test di resistenza alle radiazioni».

Una richiesta di questo tipo, del resto, è già pervenuta al Cnao da parte dell’«Iss (International space station, la Stazione spaziale internazionale che ha ospitato di recente Luca Parmitano) – rivela Sandro Rossi – per una serie di test». Per il centro di Pavia si prospettano sviluppi importanti «nell’ottica di collaborazioni con enti internazionali» oltre a quelli con i quali il Cnao ha già in atto collaborazioni consolidate, come l’Infn e il Cern.

Il terzo fronte delle cure oncologiche è quello chiamato Bnct, acronimo che sta per Boron neutron capture therapy: una tecnica in due fasi che prevede prima la somministrazione di un farmaco ”carrier” in grado di veicolare all’interno del paziente fino al tumore un atomo di Boro 10. Poi di irraggiare il tumore con un fascio di neutroni. Il Boro reagisce acquistando un elettrone e diventando così un isotopo instabile che decade emettendo particelle alfa e ioni di Litio, con un’elevata energia che uccide le cellule tumorali.

«Il progetto – chiarisce Sandro Rossi – è suggestivo: se riusciremo a concretizzarlo potremo curare sia tumori metastatici che tumori posizionati in punti critici e non operabili». Servono approssimativamente 25-30 milioni per costruire la struttura destinata a ospitare un nuovo acceleratore. Per la realizzazione del nuovo progetto Bnct, Cnao è alla ricerca dei fondi necessari attraverso partnership con enti di ricerca e industriali.