Pavia al rilancio sulla manifattura

Il riso o il vino. Ma anche le scienze della vita, il packaging e la meccanica strumentale, i sistemi di visione 4.0. la microelettronica. Se definire un territorio come sospeso tra tradizione e innovazione pare sempre un poco scontato, nel descrivere Pavia è forse una strada obbligata.

L’occasione per riflettere sulle vocazioni della provincia è l’avvio del percorso dopo la nomina di Pavia a Capitale della Cultura d'Impresa 2023, manifestazione di Confindustria per la promozione delle economie locali a forte vocazione industriale. Indiscussa in passato e oggi da rilanciare, tenendo conto di un valore aggiunto industriale pro-capite che è il più basso tra le province lombarde, così come di un export che solo ora, dopo lo scatto del 2022, è tornato oltre i 4 miliardi in linea con quanto accadeva nel 2013, anno in cui Pavia superava per valore in Lombardia non solo Sondrio, come accade oggi, ma anche Cremona, Lecco e Lodi.

Volontà di invertire la rotta ben presente nel piano strategico lanciato da Assolombarda, con la nomina a Capitale della Cultura d'Impresa 2023 da parte di Confindustria a rappresentare un ulteriore tassello. Occasione per sviluppare progettualità condivise tra pubblico e privato, raccogliere sfide, realizzare idee mettere a sistema attorno ad Assolombarda, tutte le forze positive del cambiamento, della sostenibilità, del rinnovamento e della cultura.

«Il Pavese - spiega il presidente di Assolombarda Alessandro Spada nell’evento inaugurale presso l’Università di Pavia - è parte integrante di quell'area completata da Milano, Monza Brianza e Lodi che è locomotiva del Paese grazie al determinante contributo del suo sistema produttivo, capace di creare valore per la comunità. Qui le imprese, infatti, hanno valori in grado di legare produttività e inclusione sociale, competitività e sostenibilità, generando cambiamento positivo e richiamando a sé talenti. Si tratta di uno spirito che fa parte del Dna delle nostre aziende, fondamentale per tenere insieme e favorire lo sviluppo di una provincia, come il Pavese, che vanta la meccatronica così come l'agri-food, il packaging, la sanità, il meccano-calzaturiero e il digitale e che si sta specializzando sempre di più nella microelettronica. Siamo quindi convinti che la valorizzazione di questa cultura d'impresa e delle sue vocazioni, cuore di questa manifestazione, rappresenti un ulteriore stimolo alla crescita di tutto il territorio».

Significativo il nome del progetto, Supernova. Che da un lato richiama l’iconica macchina da cucire Necchi del 1954 ancora oggi esposta al Moma di New York, dall’altro evoca l’esplosione di una stella, momento inaugurale di qualcosa di inatteso, imprevedibile. L’auspicio dunque di una nuova ripartenza.