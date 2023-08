Paypal debutta nelle cripto e lancia la sua stablecoin collegata al dollaro

L’universo delle stablecoin e delle cripto-attività è stato regolamentato anche in Europa con la normativa Mica che dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2024.

Finora le stablecoin sono utilizzate prevalentemente da cripto-investitori e trader per parcheggiare la liquidità in dollari nei momenti in cui il mercato delle criptovalute si rivela altamente volatile e, di conseguenza, per proteggersi dai ribassi delle quotazioni delle criptovalute. Hanno fatto passi limitati nel mercato dei servizi di pagamento. Con questa mossa Paypal punta ad accelerarne l’utilizzo in questa seconda chiave.

Al momento le stablecoin in circolazione valgono 126 miliardi di dollari. Il mercato è dominato da Tether Usd (che ne capitalizza più di 80 miliardi), seguita da Usdc (26 miliardi), nata dalla collaborazione di Circle e Coinbase.

PYUSD è progettato per essere riscattabile in dollari in qualsiasi momento e può anche essere scambiato con altre criptovalute disponibili sulla rete di PayPal. Può essere utilizzato per finanziare acquisti e sarà presto disponibile sull’app di pagamento popolare di PayPal, Venmo. Il token potrà anche essere spostato su portafogli di terze parti compatibili al di fuori della rete PayPal.

Va detto che PayPal già dal 2020 consente agli utenti statunitensi di acquistare, vendere e effettuare pagamenti con i principali token e, soprattutto, con Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo.