Pc, bici, pagamenti elettronici: tutti i bonus in arrivo e come fare per ottenerli

Bonus per l’acquisto del pc, della bici e dei monopattini elettrici, o per chi utilizza pagamenti digitali. Non c’è solo il superbonus al 110% nel carnet di agevolazioni per le famiglie italiane: nelle prossime settimane si apriranno click day o “finestre” per richiedere nuovi sconti. Vediamo quali sono i principali e come fare per ottenerli.

Bonus fino a 500 euro per web e tablet o pc

Il voucher ha un valore massimo di euro 500, utilizzabile come sconto sul canone Internet e per la fornitura di personal computer o tablet. La fornitura di personal computer e tablet è sempre associata all'attivazione di una nuova utenza di rete fissa. Destinatarie sono le famiglie con Isee inferiore a 20.000 euro.

Come ottenere il bonus? È necessario sottoscrivere un contratto di durata minima di 1 anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia. Il beneficiario dovrà anche certificare il proprio reddito.

Le informazioni sugli operatori accreditati e sulle offerte disponibili sono pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it. Questi elenchi saranno costantemente aggiornati assicurano da Infratel.

Il voucher, come detto, ha un valore massimo di 500 euro. Somma che può essere impiegata secondo l’offerta liberamente formulata dall'operatore entro questi limiti:

a) allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi, può essere destinata una somma compresa tra 200 e 400 euro.

b) allo sconto sulla fornitura di un personal computer o tablet può essere destinata una somma compresa tra 100 e 300 euro.

Per la prima fase (bonus 500 euro internet e pc/tablet) ci sono 204 milioni di euro disponibili, che potranno soddisfare 480mila famiglie. Il piano durerà fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre un anno dall'avvio dell'intervento.

Un decreto del ministero dello Sviluppo economico prevede che il contributo sia erogato, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, per connettività ad almeno 30 Mbit/s in download. Per accedere, le famiglie devono essere completamente sprovviste di un servizio internet o comunque non devono essere già in possesso di una connessione che vada da 30 megabit in su.

Sarà riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella stessa abitazione. Non c'è esclusiva a favore dell'operatore che eventualmente già serve la famiglia: si potrà scegliere anche un altro gestore che copre la casa con un'altra infrastruttura.