Pci, i cento anni della scissione che segnò il destino della sinistra italiana

21 gennaio 1921: cento anni dalla nascita del PCI

Un secolo fa a Livorno nasceva il Partito comunista italiano dalla scissione con i socialisti di Filippo Turati, con l’obiettivo di guardare alla Russia della Rivoluzione leninista. Una storia importante, che continua a far discutere

La sua stessa nascita, a Livorno il 21 gennaio 1921, è stata molto teatrale. Come tutta la storia del Pci che ancora oggi, un secolo dopo, fa dividere e discutere. Con un profluvio di libri, saggi e pubblicazioni. C’è chi lo rimpiange, magari dopo averlo molto criticato o non avendolo neppure conosciuto. C'è chi candidamente lo ignora e lo confonde col Personal computer (Pc). E c'è chi invece continua a considerarlo, con la sua vocazione a dividersi, uno dei tanti mali della nostra storia recente di cui non riusciamo a liberarci.

Anche Emanuele Macaluso, storico dirigente comunista (e tra i più apprezzati direttori de l'Unità), morto a 96 anni proprio due giorni prima del centenario del Pci, non riusciva a darsene pace. Il settarismo era il suo tarlo, come lo era il degrado della politica italiana. «Questo governo non è all'altezza, ma non ha alternative», aveva detto Macaluso pochi giorni fa. Ma questa è un'altra storia, che comunque ci fa tornare a quel 21 gennaio del 1921.

Un colpo di teatro

Il Partito comunista italiano, germinato dalla scissione con i riformisti del Psi, nasce infatti dalla decisione della frazione comunista di abbandonare il Teatro Goldoni per andare a fondare il nuovo partito in un altro teatro, il vecchio Teatro San Marco, poco distante da quello in cui si stava svolgendo il congresso dei socialisti di Filippo Turati e degli altri riformisti poco propensi a farsi condizionare dagli ultimatum di Lenin, che in Russia aveva guidato la rivoluzione rovesciando gli zar. La Storia, in quegli anni, va molto veloce. E non sempre per il meglio. Se in Russia c'è stata la rivoluzione, in Italia si inaspriscono le tensioni sociali provocati dalla fine del primo conflitto mondiale. Scioperi nelle fabbriche e nella campagne spaccano il Paese. La guerra è finita, ma cresce la povertà e aumentano i disoccupati. C'è chi (a parole) vuole fare come in Russia, ma a dar man forte agli industriali e agli agrari, sempre più preoccupati, cresce il movimento fascista.

Nel 1919 Mussolini raccoglie pochi voti, ma nel '21 lo squadrismo è sempre più attivo. La cosa curiosa è che tutto questo passa inosservato al Congresso di fondazione del Pci. Si discute di rivoluzione, di lotta all’imperialismo e internazionalismo, ma nessuno osserva che in Italia la situazione sta precipitando. È uno dei tanti limiti del nuovo partito, tutto preso dallo scontro con i riformisti.

Nato da una scissione, sembra portare con sé quella vocazione al settarismo che ha spesso caratterizzato la sinistra italiana. «Non so se dividersi sia un destino della sinistra» spiega Achille Occhetto, 84 anni, ex segretario del Pci, passato alla storia anche per aver fatto togliere a tre giorni dalla caduta del Muro di Berlino, il 12 ottobre 1989, la parola “comunista” dal nome del Partito. «Ci sono delle scissioni plausibili come quella tra socialisti e anarchici nel 1882. Erano due visioni diverse inconciliabili. Mentre quella da cui nacque il Pci nel 1921 aveva una ragione oggettiva che nasceva dall'urgenza della frazione comunista di rimarcare le differenze emerse dopo la rivoluzione d'ottobre. Ma in quel congresso pesano due gravi limiti: non aver capito che il fascismo era ormai alle porte e di aver fatto presentare l’ordine del giorno da un delegato bulgaro, ovviamente molto distante dalla realtà italiana».