Pd, Schlein indica Boccia e Braga capigruppo al Senato e alla Camera: eletti per acclamazione. Ecco chi sono

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’assemblea dei senatori Pd ha eletto per acclamazione Francesco Boccia nuovo capogruppo. Chiara Braga è stata eletta invece (sempre per acclamazione) capogruppo del Pd alla Camera durante l’assemblea dei deputati. Entrambi i nomi sono stati indicati dalla segretaria Elly Schlein

Braga, impegno centrato su ambiente e green economy



Chiara Braga, laureata in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano, 43 anni, comasca, è al quarto mandato da deputata. È vicina al Dario Franceschini, leader della corrente «Areadem». Dal dicembre 2013 fa parte della Segreteria nazionale PD come Responsabile nazionale Ambiente ed Energia del PD, incarico ricoperto fino al maggio del 2017. Il 27 novembre del 2017 viene eletta Presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la cosiddetta Commissione sulle Ecomafie. Centrali nel suo impegno politico e parlamentare i temi dell’ambiente, della lotta contro il dissesto idrogeologico, della green economy, dell’economia circolare, dell’acqua, del consumo di suolo, della gestione del ciclo dei rifiuti, dei cambiamenti climatici.



Loading...

Firmataria della legge che ha introdotto i delitti ambientali nel codice penale

Non a caso Il 16 giugno 2019 Nicola Zingaretti, segretario del PD, la nomina nella segreteria nazionale del partito, incaricandola della responsabilità Agenda 2030/Sostenibilità del PD. Il 18 marzo 2021 Enrico Letta, neo-segretario del PD, la nomina, assieme ad altre 15 persone, nella segreteria nazionale del partito, incaricandola della responsabilità Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture del PD. Ed è stata tra le altre cose firmataria della legge che ha introdotto i delitti ambientali nel codice penale italiano (L. 22 maggio 2015, n. 68, c.d. Legge sugli ecoreati) e della proposta di legge sul riordino delle Agenzie ambienta



Boccia, la formazione economica

Nato a Bisceglie, in provincia di Trani, il 18 marzo del 1969, Francesco Boccia è stato ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II (M5s-Pd-Iv-Leu). Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bari, è stato Assessore all’economia del capoluogo pugliese dal luglio del 2004 a ottobre 2006 con Michele Emiliano sindaco. E dal 2006 al 2008 è stato Capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali nel secondo governo Prodi.

Le sconfitte nelle primarie con Vendola

In vista delle elezioni regionali del 2005 si candida alle elezioni primarie dell’Unione, che si tengono il 16 gennaio 2005 per decidere chi sarà il candidato presidente della Puglia: riceve 38 894 voti (pari al 49,2%) e viene sconfitto di misura da Nichi Vendola, con uno scarto di 1 682 voti. Dal novembre 2009 è stato eletto componente dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo PD alla Camera in qualità di Segretario e Coordinatore delle Commissioni Economiche alla Camera per il PD. Nel gennaio 2010 si candida nuovamente alle elezioni primarie del centrosinistra, ma viene ancora una volta sconfitto dal governatore regionale uscente Nichi Vendola, con un divario decisamente più netto rispetto a quello del 2005 (27% contro 73% dei consensi)