Pd, Calenda: non credo che Gentiloni voglia fare il segretario

Da quando il commissario Ue Paolo Gentiloni ha manifestato l’intenzione di non candidarsi al Parlamento europeo a giugno e di tornare in Italia, si è scatenata una ridda di ipotesi su quale potrebbe essere la sua collocazione. Ma in realtà nessuno sa veramente cosa abbia in mente l’ex presidente del Consiglio. «Non credo che Gentiloni voglia fare il segretario del Pd, nel 2018 non l’ha voluto fare. Lo stimo molto, ma non so» ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a ’Il caffè della domenica’, su Radio24

Gentiloni non corre alle Europee e torna in Italia

«Non mi candiderò per il Parlamento europeo, la mia intenzione è quella di tornare in Italia». In vista delle elezioni europee di giugno Gentiloni ha messo fine così ad uno dei principali rebus legati all’universo dei Socialisti europei. L’ex premier, al termine del suo mandato e a meno di colpi di scena dell’ultima ora, farà quindi ritorno nel proprio Paese. Di più Gentiloni non ha detto e difficilmente si sbilancerà nei prossimi mesi. Mentre tra i Democrats si è tentato di frenare sul nascere qualsiasi dietrologia sul suo ritorno a Roma.

Le ipotesi in campo

Di certo, nelle ultime settimane, rumors più o meno cavalcati dai media avevano candidato Gentiloni in diversi ruoli: da quello di Spitzenkanditen del Partito socialista europeo a quello di federatore del centrosinistra in caso di una debacle di Schlein a giugno. Il fatto che l’ex premier non si candidi per il ruolo di europarlamentare non esclude, almeno in teoria, che possa correre da Spitzenkanidaten dei Socialisti. Ma, stando alle sue parole, è quasi certo che il commissario, come i suoi colleghi, lasci Palazzo Berlaymont a novembre, termine ultimo per la formazione della nuova squadra dell’esecutivo comunitario. Lascerà Bruxelles dopo essere stato tra i pìù fervidi costruttori del Next Generation Ue e dopo aver lanciato le nuove regole fiscali dell’Ue.

La posizione di Elly Schlein

Il suo ritorno a Roma, comunque, non dovrebbe significare un ritiro. «Non andrò mai in pensione», ha scherzato con i cronisti dopo essere stato audito sul Patto di stabilità all’Eurocamera. «Con Gentiloni ci sentiamo sempre, lui va sempre ringraziato. «Darà sempre un contributo alla politica estera ed italiana, il Pd sarà sempre casa sua», ha sottolineato Elly Schlein, allontanando sul nascere qualsiasi congettura di manovre ostili.