Pd, dati definitivi circoli: Bonaccini 53%, Schlein 35. Si sfideranno domenica ai gazebo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Stefano Bonaccini al 52,9% con 79.787 voti, Elly Schlein al 34,9% con 52.637 voti, Gianni Cuperlo all’8% con 12.008 voti e Paola De Micheli al 4,3% con 6.475 voti. Sono i dati defintivi del voto nei circoli Pd per la scelta del nuovo segretario. I dati sono stati diffusi dalla Commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico. I congressi nei circoli si sono svolti dal 3 al 19 febbraio. Bonaccini e Schlein si sfideranno alle primarie nei gazebo del 26 febbraio: potranno votare anche i non iscritti. Stasera alle 20.30 il faccia a faccia in diretta su SkyTg24.

Calo votanti del 20% tra iscritti rispetto a congresso 2019

Sono stati 151.530 gli iscritti al Pd che hanno votato nei congressi di circolo. Nel 2019 votarono 189.101 iscritti. I votanti quindi sono stati 37.571 in meno rispetto al congresso vinto da Nicola Zingaretti, un calo di circa il 20%

Loading...

Comitato Schlein: è la più votata a Milano



Elly Schlein, anche se indietro nei risultati complessivi, è la candidata più votata, per un soffio, tra gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico che vivono nelle città di Milano e nella città metropolitana di Milano. Ha ottenuto 1.790 voti, pari al 41,3%, dietro di lei Stefano Bonaccini ha ottenuto 1.786 voti, pari al 41,2%, Gianni Cuperlo con 631 voti, pari al 14,6%, e Paola De Micheli con 127 voti, pari al 2,9%. Nella città di Milano la vittoria di Schlein è ancora più evidente grazie agli 804 voti ottenuti, pari al 43,6%, davanti a Stefano Bonaccini con 682 voti, pari al 36,9%, Gianni Cuperlo con 314 voti, pari al 17%, e Paola De Micheli con 46 voti, pari al 2,5%.

De Micheli: su sostegno a Bonaccini o Schlein deciderò in prossime ore



«Sono molto contenta di esserci stata, mi sarebbe dispiaciuto più non esserci». Così Paola De Micheli, intercettata in Transatlanico, commenta i risultati dei congressi nei circoli, dove ha raccolto il 4,29% delle preferenze. «Continueremo a dare il contributo di innovazione che abbiamo provato a dare durante il congresso. Lo rifarei, non subito che sono un po’ stanca, ma lo rifarei”, aggiunge. Sosterrà Stefano Bonaccini o Elly Schlein ai gazebo? «Adesso sentirò chi mi ha sostenuto sui territori e nelle prossime 24-48 ore deciderò», risponde.