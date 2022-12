Sondaggi, Pd in discesa di un punto al mese. La fatica di Letta per anticipare (non troppo) il congresso

Schlein-Bonaccini, confronto identitario. A rischio scissione

Sullo sfondo un confronto identitario che per i dirigenti più affezionati al Pd del Lingotto, nato sull’intuizione di Walter Veltroni di unire i diversi riformismi (socialista, liberale e cattolico), potrebbe segnare la fine del partito così come lo abbiamo conosciuto in questi quindici anni. Con il rischio altissimo di una nuova scissione, questa volta più consistente delle altre. Schlein, così come l’emergente giovane capo della sinistra Brando Benifei, arriva a mettere in discussione la linea atlantista fermamente tenuta da Letta sulla guerra in Ucriana con frasi che ricordano il M5s di Conte («ora basta inviare armi alla resistenza ucraina, lavoriamo alla pace).

Non solo: sotto attacco è tutta la stagione riformista degli ultimi governi a guida Pd (Renzi e Gentiloni), con il Jobs Act elevato a totem da abbattere per tornare un po’ utopicamente al mercato del lavoro pre-crisi economiche.

La «Rivoluzione d’ottobre» rivalutata

Quanto ai riferimenti storico-culturali, è Stefano Ceccanti, costituzionalista e veltroniano della prima ora (scrisse lui lo statuto del Pd, assieme a Salvatore Vassallo), a sottolineare come nella sinistra del Pd sia ancora vivo nientemeno che il mito della Rivoluzione d’Ottobre: «Alcune riflessioni che Goffredo Bettini autorevolemente rilancia mi sembrano difficilmente compatibili con il profilo che ha sin dall’inizio il Pd e che appaiono quindi preoccupannti se dovessero rivelarsi tesi maggioritarie. Tra queste c’è la rivalutazione della Rivoluzione d’ottobre, della pretesa spinta propulsiva iniziale. Ora, in Europa e nel mondo le forze di centrosinistra si sono in realtà identificate nella Rivoluzione democratico-liberale del febbraio 1917 che aveva già demolito il regime zarista: Kerenskij, non Lenin...».

Ci sarà ancora spazio per i liberal-democratici e i cattolici democratici in un Pd che dovesse virare a sinistra? E viceversa?