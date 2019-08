Pd-M5S: i nomi in lizza per toto-premier e squadra Sui cinque punti del Pd il confronto con il M5S è possibile. Ma senza un bis di Conte la partita sui nomi si complica. I timori di Di Maio e l’opzione Fico di M.Per.

Il Pd ha messo sul tavolo i suoi cinque punti per avviare un confronto per un nuovo Governo politico. E in casa M5S non si alzano di certo le barricate: trattare si può. Il voto a Bruxelles in sostegno di Ursula von der Leyen ha riorientato in chiave europeista la posizione dei Cinque Stelle, lo sviluppo ecosostenibile è da sempre un cavallo di battaglia del Movimento, su politiche redistributive e investimenti le posizioni possono avvicinarsi, soprattutto se si salva il reddito di cittadinanza.

La condizione più indigesta è il riconoscimento pieno della democrazia rappresentativa: un bel rospo da ingoiare per chi ha fatto della democrazia diretta una ragione di vita politica e per chi, come Davide Casaleggio, profetizzava la scomparsa del Parlamento «tra qualche lustro».

Ma se un nuovo contratto non è ritenuto impossibile, lo scoglio più difficile al momento sono i nomi. Del premier e della squadra. Il confronto si avvita intorno alla «discontinuità» evocata da Nicola Zingaretti, che per il segretario Pd coincide con un “no” a un Conte bis. Un problema per chi nel M5S contava di far passare il suo nome come futuro premier, confidando nell’effetto del discorso di martedì al Senato che lo ha incoronato agli occhi del Paese come “l’anti Salvini”.

Ai dem, però, non basta quello che dai più viene ritenuto un pentimento tardivo, fuori tempo massimo. «Non possiamo entrare in un Conte bis, il proseguimento di un Governo che abbiamo sempre combattuto», ha chiarito Zingaretti, dettando la linea. Che è diversa da quella di Matteo Renzi: l’ex premier nei giorni scorsi non aveva posto veti né su Conte né sulla permanenza del leader M5S Luigi Di Maio nel nuovo Governo.

Sbarrare la via a Conte fa risalire le quotazioni di Roberto Fico. Un mandato al presidente della Camera garantirebbe un ombrello “istituzionale”: è la terza carica dello Stato e aveva già ricevuto dopo le elezioni di marzo 2018 un mandato esplorativo dal presidente Mattarella per vagliare la possibilità di una maggioranza Pd-M5S, poi naufragata anche per il “no” di Renzi e per le affinità maggiori emerse con la Lega.