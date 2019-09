Pd, non siamo mica gli americani: Renzi e la fine del bipartitismo

3' di lettura

Da un Matteo all’altro, la cifra stilistica della politica italiana continua a essere il «ti lascio (con) una canzone». Su Twitter, meglio ancora: «Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. Come nella poesia di Frost noi scegliamo la strada più difficile, senza paracadute. La colonna sonora di stanotte è “Sul lungomare del mondo”» di Jovanotti. Con queste parole, cinguettate nella notte tra lunedì e martedì 17 settembre, Matteo Renzi dice addio al Pd.

Tra Frost e Jovanotti

Due citazioni di quelli che probabilmente sono i suoi intellettuali di riferimento: da un lato il poeta americano caro all’universo scout dal quale l’uomo che si fece rottamatore proviene, dall’altro l’eterno ragazzo della musica leggera italiana. Frasi che non devi cercare, perché sono loro a venirti incontro: il Frost citato da Renzi è lo stesso del film L’attimo fuggente, così mainstream da finire in cima alla voce Wikipedia dedicata allo scrittore di San Francisco. Il Jovanotti prescelto è insolitamente crepuscolare: «Da oggi chiudo i conti col passato/ I passi fatti e quelli che farò/ Da oggi ogni giorno nascerò da zero». Eppure arriva da Ora (2011), l’ultimo grande successo commerciale del teorico del penso positivo buono per tutte le Leopolde.

Fine della grande illusione

Grande è la confusione sotto il cielo, forse per questo ai più sfugge che tutto sommato siamo di fronte a una svolta epocale, un evento di portata storica: tramonta definitivamente l’idea veltroniana che portò alla nascita del Pd, muore il sogno millenarista del bipartitismo come compimento del bipolarismo sorto sulle ceneri di tangentopoli, finisce la grande illusione del grande partito nato dal grande processo assembleare che coinvolgeva le due grandi anime politiche del dopoguerra, gli eredi delle tradizioni comuniste (Pci, Pds, Ds) e cristiano sociali (Dc, Popolari, Margherita).

Il sogno di Veltroni, l’amico americano

Eppure sembra ieri. Ve lo ricordate il 2007? Che idea, ragazzi: una specie di rivoluzione copernicana del nostro scacchiere politico. O forse dovremmo dire rivoluzione americana: il vecchio concetto di coalizione (Ulivo contro Casa delle Libertà) superato dal partito unico che ha per nome il calco del nome del partito che fu dei Kennedy, è stato dei Clinton e sarà di Obama. Al timone Walter Veltroni, un ex comunista che - per sua stessa ammissione - veramente comunista non è mai stato, figlio d’arte di giornalista Rai, raffinato studioso di cinema che, da direttore dell’Unità, negli anni Novanta evangelizzò i lettori allegando al quotidiano di Gramsci le videocassette di Blow up e Il grande freddo. È l’amico americano che porta le primarie in Italia, impone un partito a «vocazione maggioritaria», predica un Paese nel quale, la mattina dopo le elezioni, si sappia chi ha vinto e chi ha perso. E chi ha vinto governa per cinque anni, alla faccia del Porcellum.

Non siamo mica gli americani

C’è un piccolo dettaglio, tuttavia: non siamo mica gli americani. Berlusconi ci mette una sera a fondare il Pdl, sua particolare interpretazione del concetto di partito unico applicata al centrodestra: gli basta salire sul predellino, in piazza San Babila. E alle Politiche 2008 avrà la meglio. Ma la lezione che deriva da quella storia è per certi versi analoga a quella del Pd: se vuoi cambiare il contenuto, non ti basta cambiare il contenitore. Se vuoi bipolarismo, alternanza e stabilità di governo, non ti bastano i partiti unici.