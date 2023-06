Pd, oggi showdown in direzione: nodo alleanze, ma intanto si rafforza l’ala sinistra del partito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il Pd e la segretaria Pd Elly Schlein una evidenza chiara è emersa dalle ultime elezioni amministrative: senza alleanze non si vince. Ma da qui al passaggio successivo è buio pesto. Il leader del M5S Giuseppe Conte ha chiuso ad ogni alleanza organica. Ancora più distanti sono i legami con il Terzo Polo, anch’esso percorso dalle tensioni tra il numero uno di Azione Carlo Calenda e quello di Italia Viva Matteo Renzi. Non sarà facile per la segretaria affrontare oggi la direzione del partito, la prima segnata dall’incrinatura della pax interna dopo le primarie.

Più peso a sinistra

Anche perché con l’ingresso ufficiale di articolo 1 nel Pd, e la costituzione in suo luogo di una Associazione che ne tenga viva le istanze, si arricchisce la mappa delle correnti del Pd, con una aumento del peso della sinistra che va a cambiare gli equilibri interni: l’ultimo congresso aveva determinato un nuovo assetto con due grandi aree, che fanno capo ai due candidati arrivati alle primarie, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, più due aree meno forti che fanno capo agli altri due candidati, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Un cambio che rafforza la volontà di Schlein di rilanciare l’azione politica con una mobilitazione «nei e con i territori» su temi centrali come lavoro, sanità, scuola, Pnrr, per «ricominciare a fare la sinistra».

Chi sta con Schlein

Con la segretaria Schlein, sono alcune correnti storiche del Pd, come AreaDem, che fa capo a Dario Franceschini (e in cui si annoverano Chiara Braga, Marina Sereni, Franco Mirabelli), i Dems di Andrea Orlando (Peppe Provenzano, Antonio Misiani, Marco Sarracino), l’Area Zingaretti-Bettini (Roberto Morassut, Stefano Vaccari, Cecilia D’Elia). A queste correnti se ne è aggiunta una nata proprio per sostenere Schlein al congresso, fatta da dirigenti usciti da altre correnti: tra i “fedelissimi” ci sono Francesco Boccia, Marco Furfaro, Alessandro Zan e Chiara Gribaudo. E qui si colloca Articolo 1 con l’Associazione “Compagno è il mondo” di Roberto Speranza, Pierluigi Bersani, Cecilia Guerra, Federico Fornaro, Alfredo D’Attorre.

L’opposizione interna

Con Bonaccini si è schierata Base riformista, guidata da Lorenzo Guerini (Alessandro Alfieri, Simona Malpezzi, Simona Bonafè, Piero De Luca), l’Area vicina a Graziano Delrio (Debora Serracchiani, Andrea De Maria), i “giovani Turchi” di Matteo Orfini (Luca Rizzo Nervo, Francesco Verducci, Agnese Pini), Iniziativa Democratica di Piero Fassino (Matteo Ricci, Patrizia Toia, Claudio Mancini, Gianclaudio Bressa), i neo ulivisti, ex lettiani Marco Meloni, Anna Ascani, Matteo Mauri, Ilenia Malavasi e Lorenzo Basso, nonché LibertàEguale degli ex veltroniani Enrico Morando, Stefano Ceccanti, Giorgio Tonini.

Tra Schlein e Bonaccini

Nell’area che fa capo a Gianni Cupero si annoverano Andrea Giorgis, Barbara Pollastrini e Mario Oliverio, mentre in quella di Paola De Micheli ci sono Vito de Filippo e Enza Bruno Bossio. Infine c’è una schiera di “pontieri” come Marianna Madia e Lia Quartapelle che non si sono schierate ufficialmente al congresso e che ora tentano di costruire un terreno comune a partire dai contenuti.