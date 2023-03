Pd, Schlein: proporrò Bonaccini come presidente

Il toto nomi

In pole, al momento, restano i nomi di Simona Bonafè, Michela de Biase e Giuseppe Provenzano alla Camera e di Francesco Boccia o Cecilia D’Elia al Senato. Sul fronte della segreteria, invece, sono in molti a scommettere che un ruolo di primo piano lo avrà Marco Furfaro e che ci sarà almeno un esponente di Art.1, la cui direzione ha dato il via libera alla procedura per rientrare nel partito Democratico.

In attesa che il quadro si completi, Elly Schlein, prima ha incontrato la Commissaria Ue per l’Uguaglianza, Helena Dalli, in visita istituzionale a Roma, il Commissario per gli Affari Economici Paolo Gentiloni e Rosy Bindi. Poi, si è recata a Colonna al funerale del senatore del Pd Bruno Astorre e, al ritorno, ha raggiunto il Nazareno per fare il punto con Bonaccini.

Il nodo alleanze

Risolta almeno in parte la questione organizzativa del nuovo Pd, è ancora nebbia fitta per quella delle alleanze. Il fondatore di Azione, Carlo Calenda, ha ribadito di essere ancora “distante” da Elly Schlein perché lei «ha una visione molto ideologica e semplicistica delle cose della vita».