Pd, inizia l’era Schlein: terreni comuni con le altre opposizioni. Bonaccini eletto presidente: tempo di unire

Destra debole coi forti e forte coi deboli

A destra «sono deboli con i forti e forti con i deboli, non hanno il coraggio di dire ai loro alleati in Europa, come Orban, che non si può volere i benefici dell’Ue se non se ne condividono le responsabilità. Vorrei sentirlo dire a Giorgia Meloni. Vorrei che facesse una battaglia per cambiare il regolamento di Dublino e che interrompesse la battaglia folle contro le Ong. Serve una mare nostrum europea», ha detto Elly Schlein, che ha proseguito: «Abbiamo toccato con mano l’inumanità delle scelte di chi oggi governa il Paese».

Occorre sinistra femminista e di governo

La segretaria Dem ha poi aggiunto: «Costruiremo una opposizione dura e rigorosa ma accanto a ogni critica feroce ci sarà una proposta alternativa. Noi siamo così, dobbiamo fare la sinistra che non può che essere ecologista, femminista, inclusiva e di governo, nella sua cultura fondamentale».

Battaglia per salario minimo e sanità pubblica

Parlando di politica economica, la Schlein ha annunciato battaglia per il salario minimo, anche facendo sponda con altre opposizioni. «L’altra grande battaglia - ha poi proseguito - è quella a difesa della sanità pubblica. Portiamo avanti insieme queste battaglie». Disco rosso all’autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli: «Rimettiamo al centro il diritto alla casa e all’abitare, più sostegno per l’affitto, per le case popolari, tenere insieme questione climatica e sociale. E ci opporremo con forza a questo disegno pericoloso di Calderoli sull’autonomia differenziata, perché vuole dividere un Paese che deve essere ricucito, non c’è riscatto dell’Italia senza riscatto del Sud».

Dopo Landini incontrerò altri leader sindacali

«Serve una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata. Bisogna presidiare sulla sicurezza del lavoro. Dopo Landini - incontrato alla manifestazione di Firenze - incontrerò presto gli altri leader sindacali», ha spiegato la segretaria Dem, che ha difeso il reddito di cittadinanza.

Continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino

Schlein ha poi sottolineato come «dobbiamo continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino, che ha diritto di difendersi. Ma accanto a questo, anche chiedere un protagonismo più forte dell’Europa perchè finisca la guerra» con «una pace giusta, perchè non si può mettere sullo stesso piano chi è stato aggredito e chi ha deciso di aggredire».