Schlein: pieno supporto a Kiev anche con aiuti militari. Rivedere l’abuso d’ufficio, non abrogarlo

Dal 6 luglio ciclo incontri su politiche industriali

«Il 6 luglio inizieremo un ciclo di incontri presenteremo le nostre proposte sulle politiche industriali. Una discussione aperta in cui vogliamo coinvolgere parti sociali, esperti, economisti, università, ricerca per avere proposte solide e per essere pungolo costante di un governo capace solo di cavalcare la paure dei cambiamenti senza avanzare soluzioni» ha detto ancora Schlein.

Sinergie fra le forze alternative a destra

Per la segretaria del Pd «c’è stato un forte psicodramma sulla sconfitta» dopo le amministrative «specie dagli avversari, ma non ci prendiamo più demeriti di quelli che abbiamo. La destra ha una coalizione che anche quando si divide poi si ricompatta e noi quella coalizione oggi non ce l’abbiamo. Non abbiamo perso da soli ma non pensiamo di essere autosufficienti, dobbiamo costruire sinergie con le forze alternative alla destra».

Quanto ai temi di collaborazione «continuiamo a insistere con le altre opposizioni sul salario minimo, l’auspicio è arrivare a una posizione comune. Spingiamo per un congedo paritario di tre mesi, anche su quello si può lavorare con le opposizioni».

Pieno supporto a Kiev anche con aiuti militari

Nel suo intervento Schlein ha parlato anche del conflitto in Ucraina: «Siamo sempre stati chiari e lineari nel pieno supporto all’Ucraina per la difesa anche con aiuti militari. Abbiamo tenuto e continueremo a tenere un atteggiamento coerente, ma non dismettiamo la prospettiva di una pace giusta, facciamo nostre le parole di Mattarella di non distogliere la ricerca di un approdo di pace. Una forza di sinistra come la nostra non può dismettere la parola pace».

Poi la segretaria del Pd ha sottolineato: «Col M5s sull’Ucraina ci sono distanze enormi, ma sul lavoro possiamo unire i nostri sforzi: se mi chiama Calenda a un sua manifestazione io porto un saluto anche lì, ma non cambio idea sul sindaco d’Italia».