Pd/Largo del Nazareno, dove il Pd renziano strinse il patto con il Cav

Nell'evoluzione dal Pci al Pd, passando dai Ds, il partito di riferimento della sinistra italiana ha trasferito la sua segreteria nazionale da via delle Botteghe Oscure a via di S. Andrea delle Fratte, altrettanto centrale, alle spalle di via del Tritone, a pochi passi dalla Camera e da Palazzo Chigi. Il quartier generale dem è ospitato in una parte del Palazzo del Collegio Nazareno, che ha il suo ingresso principale nell'adiacente piazzetta Largo del Nazareno, dove si trova anche la sede legale del Gruppo Mediaset, e l'ufficio del braccio destro di Berlusconi Gianni Letta. Per questo, la sede del Pd è detta “Il Nazareno”. Secondo le cronache, nella sede del Pd il 18 gennaio 2014 ebbe anche luogo l'incontro tra il segretario dem Matteo Renzi, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi che portò all'accordo politico per le riforme detto “Patto del Nazareno”.