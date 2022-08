Pebble Beach 2022, a Monterey sfilano le auto più esclusive del mondo

Aston Martin conferma il fascino british del brand

In tema di auto celebrative Aston Martin espone, invece, a Pebble Beach una speedster dal fascino british, la DBR22, con la quale il brand britannico festeggia l'unicavittoria nel 1959 alla 24 Ore di Le Mans, ma anche il decennale del suo reparto di personalizzazioni in fase di grande espansione. Sotto al cofano ha un V12 biturbo da 705 cv, mentre i nuovi interni si segnalano per l'inedito cruscotto con display digitali che verrà introdotto nella gamma futura di sportive del brand britannico che è già stato programmata in arrivo nel corso del 2023.

Il nuovo corso stilistico di Bentley a Monterey

Si chiama Batur e il nome non poteva che trarre origine dal lago vulcanico sull'isola di Bali e serve a fare debuttare il nuovo linguaggio stilistico che reinterpreta le caratteristiche classiche del glorioso passato del marchio inglese che come è noto fa parte del gruppo Vw. Una sintesi voluta dal responsabile del design Andreas Mindt caratterizzata da opzioni includono la scelta di materiali compositi sostenibili in fibra naturale e da forme più pulite ma soprattutto inedite, le stesse che caratterizzeranno anche la futura gamma elettriche lanciata a partire dal 2025.

Il W12 endotermico sotto al cofano della Batur

La Batur celebrerà il W12 endotermico destinato ad un futuro pensionamento per lasciare spazio alle batterie e che per l'occasione dovrebbe ricevere anche una sostanziosa iniezione di cavalli. Non dovrebbe, invece, debuttare in California la prima elettrica di Maserati la Granturismo Folgore che nei giorni scorsi è stata intercettata proprio in California dove si trovare per completare gli ultimi test prima della presentazione ufficiale dello storico modello che è già stata programmata salvo cambiamenti dell'ultima ora entro la fine di quest'anno.