Pecco Bagnaia lancia la sua collezione digitale con VR46 Metaverse e ItaliaNft

L’esperienza di Pecco Bagnaia

I possessori di questi “memorabilia” digitali riceveranno una serie di benefit reali a loro dedicati: fra questi, la possibilità di incontrare il campione italiano dal vivo, videomessaggi personalizzati, merchandising ufficiale autografato e sconti esclusivi sui prodotti griffati con l'iconico numero 63.



I 6363 pezzi della collezione saranno certificati sulla Blockchain mediante non-fungible-token (NFT) e acquistabili sia mediante valuta tradizionale (Fiat), sia attraverso criptovalute. Tutti i collezionabili consentiranno di ricevere un benefit che verrà assegnato in maniera casuale in base a cinque livelli di rarità crescente: Uncommon, Common, Bronze, Silver, Gold.

Le aziende

Come esperienze sportive, Nft Italia è stata piattaforma ufficiale del Giro d'Italia e per l'attività a sostegno della ricerca sul cancro realizzata in collaborazione con DMT e il campione di ciclismo Tadej Pogacar. A supporto del progetto anche il giocatore del Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Florenzi, divenuto socio di ItaliaNFT nel 2022 con l'idea di portare il calcio italiano e i suoi interpreti nella nuova dimensione del Web3.

Pecco Bagnaia fa parte del team VR46, il gruppo di aziende di proprietà di Valentino Rossi per la gestione dei talenti e dei progetti nel motorsport, arricchitasi dallo scorso anno di una nuova costola (VR46 Metaverse) per la gestione di progetti legati al Web3. Proprio Valentino si è lanciato prima di Pecco Bagnaia nel mondo degli NFT e dei metaversi su Roblox. (L. Sal.)