Pecco, la Eataly del Sud punta all’estero con l’e-commerce

Pecco oltre confine

Ora Pecco spinge sui mercati globali attraverso l’e-commerce, con offerte differenziate («I tedeschi ad esempio apprezzano molto il nostro olio»). E supera i confini regionali con una proposta di franchising e affiliazioni commerciali: «Un grosso gruppo è interessato ad aprire a Milano – anticipa Capogreco -. Aspettiamo che si risolva questa emergenza sanitaria per perfezionare gli accordi». In previsione, inoltre, corner e botteghe in altre città italiane. «I prodotti calabresi hanno bisogno di una ribalta per essere valorizzati come meritano, anche in termini salutisti. La nostra è una cucina povera ma brillante, ricca di varietà, sapori e sfumature». Qualche esempio? Pasta e patate (igp della Sila), con pancetta di suino nero e fonduta di caciocavallo, oppure con pomodori di “cramara”, che seccano appesi, passati alla brace e schiacciati. L’ “ammollicata” con le alici dello Jonio, l’agnello al Greco di Bianco, il dolcefrutta ai fichi d’India. E la pasticceria di Scutellà, che racchiude tutta la grande tradizione reggina.