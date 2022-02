Pechino 2022, bronzo per Wierer (biathlon) e Ghiotto (pattinaggio)

Le 10 medaglie dell’Italia Photogallery12 foto Visualizza

Sfuma il sogno della Brignone

Sfuma il sogno a 5 cerchi per Federica Brignone. L’azzurra, leader di coppa del mondo di SuperG, ha chiuso al settimo posto la prova olimpica, a 66 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami che ha conquistato l’oro. Argento per l’austriaca Mirjam Puchner e bronzo per l’altra svizzera Michelle Gisin.

Male anche le altre azzurre: Elena Curtoni decima, Marta Bassino 17/ma e Francesca Marsaglia 22/ma. «Se tornassi in cima - ha commentato Federica Brignone - non saprei cosa fare di diverso da quanto ho fatto oggi. Semplicemente non sono stata la migliore in queste condizioni».

Resta a riposo intanto Sofia Goggia in vista della prima prova di discesa libera in programma domani, 12 febbraio. L’approccio tenuto dalla Federazione è quello della verifica giorno per giorno delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio di Cortina del 23 gennaio.

Per il Roc la Valieva ha diritto di gareggiare

Dopo la sospensione dello sciatore iraniano Saveh Shemshaki da parte dell’Ita (International testing agency) risultato positivo a uno steroide anabolico, per il Comitato olimpico russo (Roc), la 15enne Kamila Valieva (pattinaggio artistico)ha il diritto di competere a Pechino 2022 e la sua medaglia d’oro è pienamente valida, malgrado la positività al doping riscontrata prima dei Giochi. In una dichiarazione, il Roc ha affermato di aver messo a disposizione un pool di legali e che la Valieva ha «il diritto di allenarsi e di prendere parte alle competizioni senza restrizioni fino a quando la Corte arbitrale dello sport non deciderà diversamente». Il test positivo è stato fatto prima dei Giochi e la medaglia d’oro nell’evento a squadre di pattinaggio artistico non dovrebbe essere «soggetta a revisione automatica».

Il controllo antidoping prima di Pechino 2022

L’8 febbraio 2022, dopo la fine della competizione di pattinaggio artistico a squadre, il Comitato olimpico russo ha ricevuto informazioni dall’International testing agency (Ias) che l’agenzia russa antidoping Rusada ha applicato una sospensione provvisoria a carico della Valieva a partire dallo stesso giorno in relazione al referto del laboratorio di Stoccolma - riconosciuto dalla Wada - di una notifica sul risultato negativo nel test della Valieva del 25 dicembre 2021 durante i campionati russi di pattinaggio di figura a San Pietroburgo.

Nel dettaglio, «è stata trovata la sostanza vietata trimetazidina, che appartiene alla classe S4.4 della Wada, nella lista proibita 2021». Il test antidoping di un atleta risultato positivo «non si applica al periodo dei Giochi Olimpici», ha rimarcato nella nota il Comitato olimpico russo, osservando che, allo stesso tempo, l’atleta «ha superato ripetutamente i test antidoping prima e dopo il 25 dicembre, anche già a Pechino durante il torneo di pattinaggio artistico. Tutti i risultati sono negativi».