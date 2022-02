Pechino 2022, Federica Brignone bronzo nella combinata di sci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alpina femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. È il 16/o podio dell’Italia in questi Giochi invernali e il secondo per l’azzurra dopo l’argento nello slalom gigante. L’oro è andato alla svizzera Michelle Gisin, l’argento alla sua connazionale Wendy Holdener. È uscita nella seconda manche una delle favorite, Mikaela Shiffrin, la campionessa Usa che non ha terminato una gara a Pechino. Fuori anche le altre azzurre impegnate oggi, 17 febbraio: Nicol Delago e Marta Bassino nello slalom, Elena Curtoni già nella discesa.

Onore alle più forti



«Gisin e Holdener - ha detto Federica Brignone - hanno sciato alla grande in slalom. Non avevo possibilità con loro e non avevo tanto margine in discesa per cercare una medaglia migliore. Sono stato fortunata che Shiffrin sia uscita. Ma questo è lo sci, questo è lo sport. Ho solo cercato di sciare al meglio senza correre troppi rischi. Avere due medaglie è fantastico. Di sicuro - ha continuato la sciatrice azzurra - mi aspettavo di più dal superG. Ho fatto del mio meglio, ma non ci sono riuscita. È comunque fantastico aver preso altre 2 medaglie».

Medaglia voluta e cercata

La lotta per l'oro e, di conseguenza, per il podio è cambiata dopo la clamorosa caduta di Mikaela Shiffrin. Un vero e proprio incubo quello della sciatrice americana che aveva praticamente ipotecato la vittoria dopo la discesa ed è invece uscita (proprio come in gigante e slalom) dopo pochissime porte nella manche di slalom. Una situazione davvero incredibile quella che sta vivendo la Shiffrin, che era uscita soltanto 3 volte negli ultimi 4 anni prima delle 3 volte accumulate tutte in questa Olimpiade.

«Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa. E non è finita». Il presidente del Coni ,Giovanni Malagò, ha commentato così il bronzo conquistato da Federica Brignone nella combinata alpina. «Ora testa e cuore al Team Event di sabato 19 febbraio dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza».



Le altre azzurre nella combinata



Fuori nella run di slalom le altre azzurre impegnate nella competizione con Marta Bassino, uscita attaccando per tentare la rimonta alla zona medaglie, e Nicol Delago, che ha inforcato dopo una decina di porte mentre stava disputando una discreta prova. Non aveva terminato il segmento di discesa Elena Curtoni.