Pechino 2022, dopo l’argento di Federica Brignone è oro con Arianna Fontana

Arianna Fontana da record. Con l’oro nei 500 metri raggiunge quota 10 medaglie olimpiche in carriera ed eguaglia la fondista Stefania Belmondo. Dopo l’argento di Federica Brignone nello slalom gigante ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, la pattinatrice italiana (dopo essere caduta in avvio di gara nella seconda partenza dopo una prima anticipata) ha vinto la finale dei 500 metri individuali femminili portando a 5 le medaglie olimpiche vinte fin qui dai nostri azzurri.

Intanto, proprio dai Giochi olimpici invernali in corso in Cina, arrivano notizie su Peng Shui, la tennista cinese che era scomparsa, creando grande preoccupazione a livello internazionale: ha già incontrato il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach, secondo quanto ha annunciato la stessa tennista cinese in un’intervista a L’Equipe, in un hotel nella bolla olimpica.

Fontana, primo oro Italia: vince 500 short track



Arianna Fontana entra dunque nella storia. La pattinatrice azzurra si è confermata campionessa olimpica nei 500 metri di short track (letteralmente pista corta, è un tipo di pattinaggio su ghiaccio basato sulla velocità). L’azzurra, già argento nella staffetta mista, ha vinto con il tempo di 42.488 e ha preceduto l’olandese Suzanne Schlting e la canadese Kim Boutin) bissando il successo ottenuto a PyeongChang 2018.

Per la spedizione italiana si tratta del primo oro in questa edizione dei Giochi Invernali, la quinta medaglia in assoluto. Con questo successo l'atleta di Sondrio tocca quota 10i medaglie olimpiche, eguagliando come detto Stefania Belmondo come atleta italiana più medagliata di sempre nei Giochi Invernali. Il primato assoluto appartiene allo schermidore Edoardo Mangiarotti a quota 13.

«Arianna sei nella storia! Mi hai commosso». Così il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a caldo dopo l’oro olimpico di Arianna Fontana. «Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te - aggiunge il numero 1 dello sport italiano -. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi 4 anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!».



Brignone argento nel gigante: 4^ medaglia per l’Italia



È la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa, a Pyeongchang, Brignone aveva vinto il bronzo. L’oro va invece alla svedese Hector, il bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami. Federica Brignone, che era terza dopo la prima manche, ha chiuso la gara con un ritardo di appena 28 centesimi dalla svedese Hector. L’altra azzurra in gara, Elena Curtoni, ha chiuso al 20° posto mentre Marta Bassino non aveva completato la prima manche per una caduta. Nel finale della gara attimi di paura per una brutta caduta della statunitense Nina O Brien, caduta dopo aver inforcato una delle ultime porte prima del traguardo.

«Una Federica strabiliante, eccezionale - ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò -, una medaglia di grande valore, al di là del colore. Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia».

«Un argento vinto di testa - le prime parole di Federica Brignone dopo l’argento conquistato nel gigante - ed è la cosa che mi inorgoglisce di più. Oggi con mio fratello Davide ci siamo detti che la mia confidenza era cresciuta, non avevo mai fatto due manche così solide in questa stagione in gigante; avevo sempre fatto qualche errorino ed invece oggi ho messo tutto insieme. Questa medaglia mi dà una grande tranquillità e mi toglie un grande peso perché venire all'Olimpiade è bellissimo ma è anche uno stress quando sai di poterti giocare delle medaglie».

«Un argento incredibile. Con tutta l'attesa - ha continuato l’azzurra - è stato difficile mantenere alta la concentrazione sullo sciare. Tre giorni fa quando ho messo gli sci su questa neve per la prima volta, ho subito pensato che fosse una neve mai vista in Europa. Ho cercato di abituarmi, cercare di capire cosa fosse il meglio su questa neve e ho capito che se avessi condotto le curve sarei stata più veloce sopra il palo. Essendo una mia qualità, in questi giorni ho cercato di concentrami su questo. Oggi, quando ho messo i bastoni fuori dal cancelletto ho pensato a fare proprio questo, cercando di stare calma - ha raccontato Brignone -. Nella seconda manche ero lì a pensare che potevo giocarmi la medaglia e ho cerato di sgombrare il campo dai pensieri negativi concentrandomi sullo sciare».



Freestyle: Lauzi 5° nello slopestyle



Quinto posto finale per Emiliano Lauzi nella finale olimpica dello slopestyle freesnow maschile al Genting Snow Park di Zhangjiakou. Il ventottenne valdostano di origini milanesi ha chiuso con il punteggio di 80.01, frutto di una strepitosa prima run che lo ha visto esibire tutto il meglio del suo repertorio. L'azzurro si è dovuto arrendere nella finale a 12 al canadese Max Parrot, primo con l'inavvicinabile punteggio di 90.96. Alle sue spalle la medaglia d'argento è andata al padrone di casa, il 17enne Yiming Su seguito dall'altro canadese Mark McMorris.

Dominik Paris 6° in discesa

Niente podio per l’Italia invece nella discesa libera maschile. Dopo i rinvii del 6 febbraio per il forte vento la prima medaglia olimpica del programma di sci alpino è dello svizzero Beat Feuz che vince l’oro con l’azzurro Dominik Paris che si deve accontentare del 6° posto. «Ho fatto del mio meglio - ha detto lo sciatore italiano -, ho dato il massimo. Uno ci spera fino alla fine, ma non ce l’ho fatta. Guardando i video si può capire dove migliorare, io ho dato tutto ma non è stato abbastanza. Ho perso un po’ nella parte centrale, ho commesso un piccolo errore però non pensavo di perdere così tanto. Alla fine però è andata così. Il supergigante di domani? So - ha risposto l’azzurro - di non essere in gran forma in superG, però chi lo sa, ogni tanto da un giorno all’altro le cose cambiano».

Paris infine si è complimentato con il vincitore Beat Feuz. «Negli ultimi anni è stato il miglior discesista, ha conquistato coppe e ha vinto tutto - ha concluso - Si vede che è l’atleta più completo».