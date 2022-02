Pechino 2022, per il curling si attende in Italia l’effetto Rio de Janeiro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il curling ci si aspetta un “effetto” Brasile. Così come il beach volleyball ha rappresentato - con l’argento vinto dal duo maschile Lupo-Nicolai ai Giochi olimpici di Rio nel 2016 - un booster per diffondere lo sport da spiaggia nelle grandi città, anche per la “nuova” disciplina - emersa ai più grazie alla vittoria dell’oro di Constantini- Mosaner a Pechino 2022 - ci si attende una larga diffusione tra i non agonisti in Italia.

Certo, gli impianti al momento non sono molti (ma nel 2016 non lo erano neanche i campi di beach volleyball nelle grandi città), e il costo è probabilmente molto più impegnativo per quelli del curling, ma di sicuro quelli già esistenti potrebbero a breve risultare “tutti prenotati” e spunto per farne costruire altri.

Se poi consideriamo anche che tra 4 anni ci saranno i Giochi invernali Milano-Cortina 2026, chissà che il curling non si configuri tra gli sport con una più alta capacità di crescita in Italia.

Gli impianti in Italia

Le strutture “dedicate” soltanto al curling sono a Pinerolo, Courmayeur (in questi mesi chiuso), Torino, Bormio, Cembra, Cortina, Claut. A marzo aprirà il nuovo impianto di Brunico (Bz). Gli impianti “non dedicati” sono invece a Sesto S. Giovanni (Mi), Chiavenna, Madesimo (sede delle Olimpiadi dei sordi 2019, al momento non fa attività).

A dire il vero, un primo tentativo del curling di diventare uno sport diffuso anche tra i non agonisti, è capitato 16 anni fa quando ai Giochi invernali di Torino 2006, si scoprì lo «Spirit of curling». Il centralino della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio) fu subissato dalla chiamate, ma gli aspiranti furono delusi dalla carenza di piste. Chissà adesso.

I tesserati in Italia: soltanto 333, di cui 20 ai vertici

Prima della vittoria dell’oro dell’8 febbraio 2022, il podio del curling azzurro fa vantare 3 bronzi europei maschili (Varese 1979, Tallinn 2018, Lillehammer 2021), 2 argenti e 1 bronzo europei femminili (Kirkaldy 1982, Basilea 2006, San Gallo 2017). Il 3° posto di Lillehammer è del 27 novembre 2021.

I tesserati del curling sono 333 (89 donne, 244 uomini; 93 under 21 e 240 senior) e appena 20 sono atleti di vertice, come i vincitori dell’oro Stefania Constantini e Amos Mosaner. Le società affiliate alla Fisg con il settore curling sono 28. L'apertura poi dei gruppi militari (Constantini a giorni entrerà nelle Fiamme Oro, Mosaner è già nell’Aeronautica militare) ha mutato le prospettive mettendo le basi per una crescita ancora più solida.

Il “fatturato” del curling

Il curling è riconosciuto dalla Federghiaccio nel 1953, l'annessione alla Federazione mondiale è del 1973 mentre il primo campionato risale al 1955. La stima del giro di affari dell'intero settore curling (quindi la somma di tutti i fatturati di tutti gli attori del settore) ammonta a 3,5 milioni di euro, mentre è di 200mila euro il budget annuale di cui dispone la Fisg per l'intera attività.

Il costo totale per partecipare alla Serie A è di 35mila\40mila euro, di 500 euro la spesa media a carico di una famiglia per un giocatore junior, mentre è di 1.000 euro la spesa media per un giocatore senior.