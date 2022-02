Pechino 2022, Italia Team chiude con 17 medaglie, donne meglio degli uomini

Ascolta la versione audio dell'articolo

È tempo di bilanci. E previsioni. Chiusa la 24^ edizione dei Giochi Olimpici invernali, adesso inizia il conto alla rovescia per la 25^ edizione che si terrà proprio in Italia: Milano-Cortina è lì che ci attende tra 4 anni. Tra conteggi con le medaglie vinte a Pechino 2022, e quelle che speriamo di vincere nel 2026 a casa nostra, si apre adesso una nuova fase che mette il nostro Paese alla prova nell’organizzare (anche dal punto di vista infrastrutturale) una Olimpiade, come quella invernale tenutasi a Torino nel 2006. Ma facciamo ordine con i numeri.

Italia al 9° posto, anzi no al 13°

Il Bel Paese ha concluso al 13° posto nel medagliere tradizionale (dove le medaglie d’oro “pesano” di più), 9° in quello “all'americana”, cioè quello che tiene conto del numero complessivo di allori conquistati. L'Italia è competitiva come poche altre Nazioni su più fronti: ha vinto una medaglia in ben 8 sport diversi, come mai successo in passato.



La Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio ha disputato 33 eventi) ha “vinto” il confronto diretto contro la Fisi (Federazione italiana sport Invernali, 76 gare), incassando 8 medaglie complessive, ma soprattutto 2-0 nell’oro, la medaglia più importante (le uniche 2 vinte dall’Italia).

Gli azzurri in gara, donne più vittoriose degli uomini

Gli atleti migliori sono stati più o meno gli stessi di 4 anni fa alle Olimpiadi di PyeongChang in Corea del Sud (Sofia Goggia, Arianna Fontana, Michela Moioli, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida) e le donne hanno vinto 9 delle medaglie complessive, contro le 5 degli uomini (3 quelle ottenute in gare miste). L’ultimo oro vinto in campo maschile risale al 2010 con Giuliano Razzoli.

L'unica medaglia individuale conquistata da una atleta sotto i 28 anni è stata quella di Nadia Delago (classe 1997) in discesa. Per il resto si viaggia dai 28 anni di Davide Ghiotto, ai 29 di Sofia Goggia e Dominik Fischnaller, fino ai 30 di Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Federica Brignone, Federico Pellegrino, Omar Visintin e Dorothea Wierer. Tra i giovani è emersoi Pietro Sighel nello short track, ma anche in altre discipline come skicross e slopestyle (Simone Deromedis, Leonardo Donaggio ed Emiliano Lauzi):