Pechino 2022, l’ombra dei conflitti politici e della violazione dei diritti umani

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La squadra di Taiwan per le Olimpiadi invernali di Pechino sarà presente alle cerimonie di apertura e chiusura su sollecitazione del Comitato olimpico internazionale. Il parlamento giapponese invece ha adottato a tre giorni dall’apertura dei Giochi una risoluzione sulla “grave situazione dei diritti umani” in Cina e ha invitato il governo del primo ministro Fumio Kishida ad adottare misure per alleviare la situazione. Il Giappone ha già annunciato che non invierà una delegazione governativa ai Giochi, a seguito del boicottaggio diplomatico guidato dagli Stati Uniti per le preoccupazioni sulla condizione dei diritti umani in Cina, sebbene Tokyo abbia evitato di etichettare esplicitamente la sua mossa come tale.

Giochi e geopolitica

Sulla terza olimpiade consecutiva che si svolge in Asia, dopo i Giochi invernali di Pyeongchang 2018 in Corea del Sud, quelli estivi di Tokyo 2020 (anche se disputati nel 2021) e appunto quelli di Pechino 2022, soffiano i venti gelidi della dispute diplomatiche. Il 4 febbraio accanto al presidente Xi Jinping, intenzionato a celebrare la potenza sportiva cinese anche negli sport invernali (dopo i fasti di Pechino 2008) e in attesa del calcio (che putroppo per Pechino ha fallito anche la qualificazione ai mondiali in Qatar), a presenziare alla cerimonia di Apertura ci sarà Vladimir Putin. Il presidente russo, mentre sul fronte ucraino la tensione si fa sempre più alta, punta così rinsaldare l’asse russo-cinese. Soprattutto sfruttando il fatto che a Pechino non ci saranno rappresentanti ufficiali di Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Nuova Zelanda, oltre appunto al Giappone (mentre i rispettivi atleti scenderanno comunque in pista). «Per pregiudizi ideologici e sulla base di voci e bugie - ha protestato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian - gli Stati Uniti stanno cercando di rovinare i Giochi olimpici invernali di Pechino. Questo dimostra solo le loro cattive intenzioni e intaccherà ulteriormente la loro autorità morale e credibilità».

Loading...

Il caso Peng Shuai

Come se non bastassero le accuse contro Pechino per il trattamento dei dissidenti e delle minoranze (a partire dalla persecuzione dei musulmani uiguri nello Xinjiang), insieme alle pressioni esercitate sulle opposizioni in territori come Honk Kong, Tibet e Taiwan, il caso scoppiato lo scorso autunno della tennista Peng Shuai, scomparsa per settimane dopo aver denunciato abusi da parte di un boiardo di Stato cinese, non ha certo aiutato a stemperare le polemiche, con le organizzazioni umanitarie internazionali che continuano a chiedere un boicottaggio più ampio della manifestazione. Ma il presidente del Cio Thomas Bach, guarda oltre: «La Cina è ora un Paese di sport invernali, e questo è l’inizio di una nuova era degli sport invernali globali», ha detto qualche giorno fa incontranto il presidente Xi Jinping.

Misure di sicurezza

Oltre ai problemi politici, gli organizzatori dei Giochi devono tenere sotto controllo altri rischi, da quello dei contagi a quelli ambientali. Xi Jinping non lascia il Paese dal gennaio 2020, pochi giorni prima dell’impennata di contagi da Covid-19 a Wuhan, e non incontra un leader straniero di persona dal marzo 2020, quando ricevette a Pechino il presidente pakistano, Arif Alvi. A fine gennaio ha ricevuto però Bach illustrando le misure messe in atto per contenere la pandemia (al momento si contano alcune decine di positivi tra il persone addetto ai siti olimpici) che sono ancora più stringenti di quelle di Tokyo con “bolle” per separare gli atleti e il personale olimpico dalla popolazione e app per tracciare lo stato di salute e i movimenti di atleti e accompagnatori (come già avvenuto a Tokyo). I controlli in aeroporto o all’interno dei sistema delle bolle che hanno portato alla luce 272 infezioni accertate a 272 nel periodo 4-31 gennaio, cui se ne aggiunte una ventina ieri. Nei controlli è incappato anche Giovanni Malagò. Il presidente del Coni è risultato positivo all’indomani del suo arrivo nella capitale e posto in isolamento per la sorveglianza sanitaria.

Privacy



Le restrizioni e i controlli imposti da Pechino sono apparsi tuttavia eccessivi al Comitato olimpionico americano che ha consigliato ai suoi atleti di non portare con loro il telefono cellulare, in modo tale da non venire tracciati e di non vedere violata la propria privacy durante la permanenza in Cina. Insieme a questa raccomandazione il Comitato ha anche proposto l’uso di una rete VPN, come misura di sicurezza aggiuntiva. Anche il Comitato canadese e quello olandese forniranno ai propri sportivi telefoni e computer che verranno poi prontamente disattivati al termine delle gare. In Italia invece non sono state emesse misure in questa direzione. La Cina ha fatto sapere attraverso le proprie ambasciate che le linee guida che sconsigliano l’uso dei telefoni cellulare personali sono frutto di preoccupazioni totalmente infondate.