Pechino 2022: Olimpiadi invernali live e on demand su Discovery+

La passione per il più importante evento sportivo al mondo è pronta a partire. In attesa di Milano-Cortina 2026, da venerdì 4 febbraio, con la cerimonia di apertura in corso dalle 13, gli appassionati di sport invernali potranno godersi fino a domenica 20 febbraio ogni istante dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 su discovery+. La piattaforma Ott (Over the top) del gruppo Discovery, infatti, sarà l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso a ogni evento, a ogni competizione, a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta impegnato in Cina.

Una full immersion live e on demand

Una vera e propria “full immersion” che permetterà agli abbonati di discovery + di vivere l’esperienza dei Giochi olimpici invernali Pechino 2022 con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on demand, oltre che di godere di tantissimi contenuti speciali. La copertura completa di discovery+ è in realtà già iniziata prima della cerimonia di apertura: da mercoledì 2 febbraio scorso, infatti, sono già in programma i primi eventi di curling, hockey su ghiaccio e sci freestyle.

Per l’assegnazione delle prime medaglie, invece, bisognerà attendere il 5 febbraio. «I Giochi olimpici - dichiara Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia - conquistano l’attenzione di tutto il mondo e grazie a discovery+ abbiamo rivoluzionato il modo con cui gli appassionati possono seguire gli eventi sportivi live. Con i Giochi olimpici Beijing 2022 continuiamo questo percorso, accompagnando il pubblico in un’esperienza emozionante e coinvolgente, in cui il pilastro principale rimane la possibilità di vedere ogni istante dei Giochi, in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo. Non vediamo l’ora - conclude Araimo - di tifare per gli atleti di Italia Team e desiderosi di portare al pubblico, ai partner e ai nostri investitori un’altra edizione memorabile dei Giochi olimpici».

La copertura di discovery+

Saranno oltre 1.200 le ore live che la piattaforma trasmetterà nei 19 giorni di competizione, fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e a tutti i 109 eventi previsti, dall’inizio alla fine. Discovery+ sarà il luogo dove si potrà navigare scegliendo nella programmazione tra le gare live, rivedere i momenti più emozionanti, ascoltare le interviste e gli approfondimenti. Un luogo accessibile in qualsiasi momento e attraverso tutti i principali device: smart tv, tablet, smartphone, pc.

Un ambiente pensato e studiato sia per gli appassionati più esigenti, sia per i tifosi più “tradizionali”, per non perdere gli appuntamenti più attesi che catalizzano l’attenzione in tutto il mondo così come per vedere le gesta del proprio beniamino o le gare degli sport emergenti. Una copertura che, ovviamente, darà il più ampio spazio possibile alla spedizione italiana: sono 118 gli atleti azzurri qualificati: 72 uomini e 46 donne.

Il “team olimpico discovery” Italia

Nei 19 giorni delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il pubblico di discovery+ potrà fare affidamento su un team italiano (oltre 40 gli esperti). Alle storiche voci conosciute dagli appassionati di sport invernali grazie all’ampia copertura garantita dal broadcaster per tutto il corso della stagione, si affiancheranno tantissimi ex atleti. Tra questi spiccano Giorgio Rocca, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Silvano Varettoni per lo sci alpino, Fulvio Valbusa per lo sci di fondo.

Da segnalare, inoltre, per l’hockey su ghiaccio, la presenza tra i talent di Vitali Kutuzov, ex calciatore professionista con diverse esperienze anche in Italia, che, dopo aver appeso i tacchetti al chiodo, ha intrapreso una carriera nel mondo dell’hockey. A raccontare ciò che accadrà dagli impianti di gara in Cina, invece, ci penseranno Valentina Marchei, ex stella del pattinaggio di figura, e Irene Curtoni, fino alla scorsa stagione slalomista del team azzurro.

Pechino 2022, la fiamma olimpica sulla Grande Muraglia

Il “cube” e il team di talent internazionale

Gli spettatori vivranno i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, anche sul piano dell’innovazione e del digitale grazie allo studio Cube, tecnologia nativa ed esclusiva di Discovery che permetterà, tra le altre cose, di analizzare ogni dettaglio dei movimenti e delle prestazioni degli atleti con un livello di profondità mai visto prima, grazie al ricorso alla realtà virtuale e aumentata.

Il Cube, un vero valore aggiunto nella copertura all’avanguardia dell’evento, regalerà agli spettatori di Pechino 2022 uno scenario architettonico e cinematografico destinato ad alzare gli standard tecnologici della gestione degli studi e delle trasmissioni televisive del futuro.

Gli esperti collegati da diverse nazioni europee, calati nel grande resort di montagna virtuale generato dal Cube, in grado di creare migliaia di combinazioni di scenari differenti per supportare al meglio il proprio storytelling legato agli sport invernali, potranno interagire direttamente con gli atleti dalla Cina come se si trovassero faccia a faccia nello stesso luogo.

A impreziosire, poi, il lungo elenco di talent italiani, ci sarà un team internazionale che rappresenta il meglio delle principali discipline olimpiche: decine di stelle da tutto il mondo, ben 80 medaglie olimpiche dai principali Paesi fra le quali Martin Fourcade, Kevin Kuske, Anni Friesinger-Postma, Hendrik Lundqvist e Justyna Kowalczyk.