Pechino 2022, la pattinatrice russa Valieva «graziata» dal Tas

Soddisfazione del Cremlino e Federazione russa



«Siamo lieti della decisione del Tas - ha commentato Alexander Kogan, Ceo della federazione russa di pattinaggio artistico - grati per una sentenza equa in cui ha prevalso il buon senso.Questa ragazza, uno dei fenomeni più brillanti del pattinaggio artistico negli ultimi tempi, ha affrontato un calvario psicologico, una tale pressione, un grosso peso. Fino all’ultimo non sapeva cosa stava accadendo».



Anche il Cremlino ha espresso soddisfazione per il fatto che la pattinatrice russa possa gareggiare nella prova individuale del pattinaggio artistico. «Come tutti - ha detto il portavoce, Dmitry Peskov - siamo contenti che Kamila sarà in grado di continuare la sua partecipazione alla competizione singola. L’intero Paese le augura la vittoria, e il Cremlino augura la vittoria a ogni atleta russo, perché questo è il sogno di ognuno di loro, e ogni atleta lavora per realizzare questo sogno».

La dura posizione Usa



«Questo - è la dura presa di posizione di Sarah Hirshland, Ceo del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti - sembra essere un altro capitolo del disprezzo sistematico e pervasivo da parte della Russia verso lo sport pulito. Il Comitato statunitense è deluso dal messaggio che manda questa decisione» e ha evidenziato che agli atleti è stata negata la fiducia di sapere che stanno competendo tutti sullo stesso livello.



Dura posizione del Cio: per Valieva né fiori né medaglie



Se la russa Valieva finirà tra le prime 3, non ci sarà alcuna premiazione per il pattinaggio artistico di singolare femminile: lo ha detto il Cio, assicurando che non ci sarebbe stata neanche la cerimonia per l’evento a squadre che il 7 febbraio ha visto la Russia vincere con la 15enne Valieva nel ruolo da protagonista. Valieva è stata infatti ammessa alla gara dal Tas, ma con il risultato sub iudice.

La russa è la favorita per la vittoria del concorso individuale che partirà il 15 febbraio, ma la Valieva non è stata scagionata dal doping e potrebbe comunque essere punita in un secondo momento. Pertanto, «il Cio - ha affermato il Comitato in una nota - deve seguire lo stato di diritto e dovrà quindi consentirle di competere nel pattinaggio individuale femminile. nell’interesse dell’equità verso tutti gli atleti, non sarebbe appropriato tenere la premiazione per l’evento a squadre di pattinaggio artistico durante i Giochi di Pechino 2022. Se la Valieva dovesse finire dunque tra le prime 3 concorrenti nella competizione di pattinaggio individuale, nessuna cerimonia di fiori e nessuna cerimonia di premiazione avrà luogo durante i Giochi olimpici invernali».