Pechino 2022, Visintin bronzo nello snowboard cross. Arriva l’ottava medaglia

Il 30enne vicentino è andato praticamente a braccetto con Visintin, assieme nei quarti ed in semifinale dove ha ceduto il passo, finendo alla small final dove è incappato in una caduta -senza conseguenze - terminando all'ottavo posto. Aveva terminato la sua avventura agli ottavi Lorenzo Sommariva, così come Filippo Ferrari, che non ha preso parte alla gara per i postumi di un colpo subito nelle qualifiche.

L'appuntamento con lo snowboardcross olimpico torna sabato 12 febbraio con l'attesissima team mix (alle 3 del mattino italiane).



La vittoria dopo Moioli

«Grande Omar! Oggi - ha dichiarato il Presidente del Coni Giovanni Malagò - ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli. Una prova di carattere in una finale tutt'altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l'ottava medaglia vinta in 7 discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c'è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati».

Le 8 medaglie dell’Italia

Fino ad adesso sono 8 le medaglie vinte dagli azzurri a Pechino 2022:

- le 2 medaglie d’oro sono state vinte da Arianna Fontana (short track 500 metri donne) e dal duo Stefania Constantini e Amos Mosaner (curling, torneo di doppio misto);

- le 4 medaglie d’argento sono state aggiudicate da Francesca Lollobrigida (pattinaggio di velocità 3.000 metri) e dalla staffetta mista di short track (Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Andrea Cassinelli e Yuri Confortola), Federica Brignone (sci alpino, gigante femminile), Federico Pellegrino (sprint tecnica libera dello sci di fondo);

- le 2 medaglie di bronzo sono state vinte da Dominik Fischnaller (slittino maschile) e Omar Visintin (snowboard cross).

Le 10 medaglie dell’Italia Photogallery12 foto Visualizza

Le gare di oggi, 10 febbraio

Raggiunta l’ottava medaglia con Omar Visintin, oggi c’è da registrare anche il quarto posto nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità femminile di Francesca Lollobrigida (che ha vinto l’argento il 5 febbraio nei 3.000 metri) e il 5° posto nella gara di slittino -Team relay con gli azzurri Felderer, Kainzwaldner, Rieder e Voetter.

L’11 febbraio il Super G femminile: Goggia non ci sarà



Con Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia (che prende il posto di Sofia Goggia che ancora non ha recuperato dal serio infortunuo ai Mondiali di Cortina di appena 3 settimane fa), la squadra azzurra si presenta al Super G di domani sulla scorta di 6 successi stagionali in Coppa del mondo su 7 appuntamenti: 3 con Brignone (St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), 2 con Goggia (Lake Louise e Val d’Isère) e 1 con Curtoni (Cortina). «A gennaio - ha affermato Brignone, vincitrice della medaglia d’ argento nello slalom gigante del 7 febbraio - ho fatto quasi sempre velocità, qui in Cina non ho avuto occasione fino a oggi di mettere gli sci lunghi, ma giro dopo giro è andata sempre meglio, sento un buon feeling, il grip è buono, la pista è omogenea. Sarà una gara tosta senza avere avuto possibilità di allenarsi sopra senza fare le prove, come è invece già successo ai nostri colleghi uomini. Ho deciso di scegliere un numero a metà, così avrò la possibilità di vedere qualche discesa di chi mi precede e per farmi un’idea della tracciatura. L’obiettivo è quello di sciare come ho fatto nel corso della stagione in questa specialità, dove mi sono sempre trovata bene».