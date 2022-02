Pechino 2022, dopo il bronzo della Brignone Italia a caccia della 17esima medaglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sfuma la possibilità per Italia Team di conquistare la 17^ medaglia. Nulla di fatto per Dorothea Wierer e per gli azzurri Lukas Hofer e Dominik Windisch impegnati nel biathlon nella gara di mass start 15 km. Ai Giochi invernali di Pechino 2022, infatti, oggi 18 febbraio la prova di mass start ha vista una deludente prestazione della già vincitrice del bronzo nella 12,5 km sprint (ha fatto 8 errori e ha chiuso 22ma a 3'24” dalla prima posizione), mentre gli azzurri sono arrivati al 5° posto con Windisch (1 errore) e al 27° con Hofer (2 errori).

Pattinaggio artistico

Nel pattinaggio di figura, dopo Della Monica-Guarise anche la seconda coppia azzurra, quella composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, si è qualificata per il free skate nella gara di pattinaggio di figura a coppie. All’esordio nella competizione a cinque cerchi la coppia italiana si è esibita nel programma corto di pattinaggio sulla musica di ’Mambo Italiano’, chiudendo la propria gara con un punteggio di 55.83 che vale il 13esimo posto provvisorio e, con 16 accessi al free skate, la certezza di prendere parte all’atto conclusivo del programma corto.

Fuori Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch

«È stata un’Olimpiade faticosa e impegnativa. C’era freddo, temperature basse e tanto vento. Sono contenta - ha detto Dorothea Wierer - di aver conquistato una medaglia, ma è stata difficile. È andata bene, peccato per oggi. Ho fatto tanti errori al poligono, due per ogni poligono sono troppi per questo livello. Il livello è altissimo, ci sono tante atlete che possono andare sul podio. Inoltre avevano dei materiali di un livello superiore, questo dà una spinta in più. Noi eravamo nella media. Questo è un fattore che fa parte dello sport di alto livello».

La continua polemica sulla Valieva

«Glaciale», «sdegnoso»: il giorno dopo il flop di Kamila Valieva sul ghiaccio olimpico, il presidente del Cio Thomas Bach non ha usato mezzi termini per criticare l’atteggiamento dello staff della 15enne russa. Bach ha visto l’esibizione della pattinatrice in tv, ma si è comunque detto “molto turbato” dal «linguaggio del suo corpo che esprimeva tutto lo stress» di una settimana passata sotto i riflettori a causa dell’accusa di doping.



Fontana rappresenta Ue nella cerimonia di chiusura

Intanto, Arianna Fontana è l'atleta che rappresenterà l'Europa nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022. «Sarà una cerimonia importantissima per l'Italia - ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando da Casa Italia a Yanqing - anche in riferimento al passaggio di consegne con Milano-Cortina 2026».