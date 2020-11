Pechino, basta salvataggi obbligati delle grande imprese insolventi Controlli sull’indebitamento e sui rapporti con gli enti locali da parte delle autorità. Negli ultimi sette anni le insolvenze sono aumentate del 300%. di Rita Fatiguso

Fallire è glorioso. Cade un tabù del sistema socialista con caratteristiche cinesi, tradizionalmente allergico ai defaults. A dare la spallata finale alla fobìa di Pechino per i crolli aziendali è l’ultimo China financial stability report della Banca Centrale con una svolta che incita al default controllato.

La novità si annida nelle 168 pagine del documento di stabilità che tenta di esorcizzare il sempiterno demone dei rischi sistemici ed è riassumibile in una semplice dichiarazione programmatica: «I salvataggi bancari devono essere effettuati in modo sistematico e orientato al mercato».

Niente più ciambelle lanciate alle aziende che annaspano davanti alla scadenza dei bonds, ma via libera ai fallimenti controllati sia delle aziende pubbliche sia di quelle private, specie se in affari con gli enti locali, cronicamente indebitati. Chi merita di soccombere, d’ora in poi non sarà più aiutato, e tutto ciò in nome della stabilità dell’economia, in forte ripresa dal Covid-19.

Negli ultimi sette anni, da quando è stato autorizzato il primo fallimento a Shanghai per mancato pagamento del debito corporate, i defaults sono cresciuti del 300%, anche se in cifre assolute toccano “appena” quota 12mila nel 2018. Una porzione infinitesimale rispetto alla massa da 13mila miliardi di dollari Usa di debito corporate onshore.

Il Report fa dietro-front rispetto al modello cinese fondato sul debito. Nel triennio 2017-19 il debito non onorato è stato di 28, 122 e 142 miliardi di dollari Usa. E il 2020 finora ha già registrato il 70% di crescita di defaults sul fronte offshore, segno che la situazione si sta rapidamente deteriorando. Meglio prendere saldamente le redini del fenomeno e gestirlo, ha deciso la Banca centrale. L’operazione leverage del debito corporate è ormai finita. Il sistema deve ripulirsi, d’ora in poi, espellendo le realtà decotte. Via libera a tolleranza zero e alla punizione di tutte le più svariate forme di evasione del debito per proteggere gli investitori.