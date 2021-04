Pechino blinda un sistema bancario da 49 trilioni di dollari

2' di lettura

Pechino mette in sicurezza un’industria da 49 trilioni di dollari: il suo sistema bancario. E lo fa con un progetto di riforma dedicato alle cinque banche “troppo grandi per fallire” che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio. Il timore di cedimenti del sistema è forte per una Cina che promette stabilità, una politica monetaria prudente e apertura dei mercati. Nel 2020, rivela un rapporto della State Administration of Foreign Exchange (SAFE), un fiume di denaro si è riversato in Cina, una destinazione che ha calamitato 520.6 miliardi di dollari in investimenti stranieri, in crescita dell'81% sul 2019.

Le anomalie delle banche cinesi

Gli investimenti diretti sono cresciuti del 14%, e il mercato finanziario ha attirato 257.7 miliardi di dollari (+73%). I flussi diretti sui bond cinesi sono cresciuti dell'86% a 190.5 miliardi, mentre l’azionario ha raggiunto quota 64.1 miliardi di dollari (+43%).

Ma nella Cina dei record il sistema bancario non funziona come dovrebbe. La Banca centrale ha imposto da tempo alle più grandi - tra queste Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. and Agricultural Bank of China Ltd - condizioni precise proprio perchè “troppo grandi per fallire”.

Tutto il sistema come anticipato dal Sole24Ore sarà suddiviso in cinque categorie che dovranno ripianare con quote differenziate tra lo 0.25% e l’ 1.5% dei ratios previsti per ciascuna.

La Banca centrale, di concerto con la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), ha emanato un draft della regolamentazione destinata a entrare in vigore il mese prossimo. L’obiettivo è come sempre quello di contenere i rischi sistemici.