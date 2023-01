Pechino chiude i rubinetti: niente più aiuti, l’auto elettrica va da sola

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un'economia pianificata - e quella socialista con caratteristiche cinesi non fa eccezione - gli aiuti statali sono la regola. Ma le aziende cinesi non possono essere sostenute a vita e così da quest’anno l’industria dei veicoli a nuova energia di cui la Cina detiene oltre il 55% delle vendite dovrà camminare da sola. Pechino da tempo ha fissato le priorità di certi settori, l’auto elettrica, lo spazio, la sicurezza dei dati e le infrastrutture informatiche per citarne alcuni, entro il 2025, ovvero la fine del 14esimo Piano.

Evergrande ha cercato di inserirsi anche nel mercato dell’auto elettrica

Il ruolo della NDRC

Molti fondi, tuttavia, anche in un settore di successo come l’auto elettrica, sono finiti nelle mani sbagliate, come dimostra il tentativo del gigante del mattone, Evergrande, oberato dai debiti, di riciclarsi come produttore di auto verdi.

In parallelo alla pianificazione generale, tocca alla National and development reform commission (NDRC), braccio armato dell’economia del Partito, entrare nel dettaglio dei progetti in base ai fondi messi a disposizione dal Tesoro. He Lifeng, capo della NDRC, destinato a prendere il posto di Liu He, alla sua ultima missione da plenipotenziario dell'economia al World Forum di Davos, è la persona che meglio conosce questo meccanismo destinato a riperpetuarsi nel segno dell’autarchia, il leit motiv del piano che scade nel 2025.

La marcia “verde”

La Cina ha presentato un piano di sviluppo ad hoc per la sua industria dei veicoli a nuova energia per il periodo 2021-2035 che punta ad accelerare la trasformazione del Paese in una potenza automobilistica. Cinque i compiti strategici: migliorare la capacità di innovazione tecnologica, costruire ecosistemi industriali di nuovo tipo, avanzare nell’integrazione e sviluppo industriale, perfezionare il sistema infrastrutturale e approfondire l’apertura e la cooperazione.

la Cina punta al 20% di veicoli a nuova energia tra le vendite totali di nuovi veicoli entro il 2025 per puntare entro il 2035 a far sì che le automobili esclusivamente elettriche diventino la voce principale tra le nuove vetture vendute, mentre quelle del trasporto pubblico dovranno essere esclusivamente elettriche.