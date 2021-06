Pechino conferma: nessun incontro a Roma tra Wang Yi e Blinken

2' di lettura

Non ci sono incontri pianificati a Roma tra i ministri degli esteri Usa Antony Blinken e il collega cinese Wang Yi in ambito G20. La smentita del Dipartimento di Stato alle voci di stampa trova un riscontro sul versante cinese. “Non ci risulta”, ha detto Zhao Lijian portavoce deli Esteri cinese. L’incontro avrebbe avuto lo scopo di preparare il terreno al meeting dei vertici delle due superpotenze in occasione del Summit G20 di ottobre, previa telefonata di disgelo tra Xi e Biden dopo gli esiti di G7 e Summit NATO.

Il possibile riavvicinamento politico

Mentre il dialogo sul fronte del commercio tra Cina e Usa - con i suoi tempi e ritmi - ha ripreso quota, non così per quello politico. Non ancora, almeno.

Percorso accidentato, dopo l’esito di G7 e Summit NATO. “Non è previsto alcun incontro tra il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla prossima riunione ministeriale del G20”, è stata la risposta del Dipartimento di Stato alla richiesta di conferma di un possibile incontro tra Blinken e il collega cinese in ambito G20.

Anche il portavoce cinese degli Esteri Zhao Lijian in occasione della conferenza stampa di routine a Pechino ha detto di non avere informazioni al riguardo, escludendo indirettamente l’incontro.

Wang e Blinken non si sono più incontrati dopo il confronto aspro in Alaska a marzo scorso durante il primo meeting ad alto livello dell’amministrazione Biden con le controp