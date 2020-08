Pechino denuncia: aereo spia Usa nella nostra no-fly zone

Relazioni Cina-Europa

Il ministro degli Esteri Wang Yi ha dato inizio il 25 agosto a un tour europeo di una settimana, con tappe programmate in Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Francia e Germania. Il viaggio arriva sulla scia delle due visite in Europa del Segretario di Stato americano Micheal Pompeo in altrettanti mesi, in cui ha avvertito che la Cina rappresenta una minaccia maggiore della Russia. A Roma per l’incontro con il suo omologo italiano Luigi Di Maio, Wang ha detto ai giornalisti che le relazioni della Cina con l'Unione europea sono andate positivamente. “Ma le nostre relazioni stanno subendo provocazioni e anche danni da forze esterne, quindi dobbiamo concentrarci sui nostri interessi comuni”, ha detto Wang senza identificare quelle forze.“Voglio sottolineare che la Cina non ha mai voluto intraprendere una guerra fredda”, ha detto Wang. “Non permettiamo ad altri paesi di farlo per promuovere i propri interessi privati, danneggiando gli interessi di altre nazioni”. Per la Cina, il viaggio in Europa fa parte di una spinta più ampia per stabilizzare le relazioni chiave in tutto il mondo, in particolare perché gli Stati Uniti cercano di tenere Huawei fuori dal business del 5G e avversano le app cinesi come TikTok e WeChat.