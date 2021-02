Pechino, giro di vite sulle piattaforme di pagamento online Con le nuove regole già in vigore le Fintech di Alibaba &co dovranno cambiare completamente pelle, pena la perdita della licenza a operare di Rita Fatiguso

Con le nuove regole già in vigore le Fintech di Alibaba &co dovranno cambiare completamente pelle, pena la perdita della licenza a operare

2' di lettura

Esattamente un mese dopo il varo del draft, e accolti i suggerimenti del pubblico, l’Autorità di autoregolamentazione della borsa e delle assicurazioni CBIRC ha varato le regole definitive per gli istituti di pagamento non bancari. In pratica le piattaforme di pagamenti online dei giganti dell’e-commerce dovranno mettersi in regola, aderire a regole precise di capitale e di operatività. Pena la perdita della licenza a operare sul mercato.

Le piattaforme cambiano pelle

Un varo ancora in fase di Capodanno cinese, legato tuttavia al termine del 19 febbraio, sabato scorso infatti era la data ultima prima dell’entrata in vigore.

Loading...

La nuova regolamentazione, in pratica, ha dato il via libera alla mutazione della veste giuridica delle piattaforme di pagamenti online dei giganti cinesi dell’e-commerce.

Non sarà un’operazione semplice nè indolore, per loro, in più ne intaccherà il valore di borsa e forse anche l’operatività concreta.

D’ora in poi, infatti, questi attori della finanza cinese che sono funzionali all’e-commerce - attualmente è il settore che ricopre un terzo del Pil cinese - devono sottoporsi a regole stringenti, a cominciare dai requisiti di capitale richiesti nonchè alla loro operatività concreta.