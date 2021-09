Pechino impone due App separate per i servizi bancari di Alipay

2' di lettura

Rispunta il fantasma di Huabei e Jebei, le due banche locali utilizzate da Alibaba per i servizi finanziari tramite la sua app di pagamenti online Alipay. Il gigante dell’e-commerce dovrà creare due App separate, per evitare commistioni improprie.

Dieci mesi fa le massime autorità online convocarono Jack Ma, il fondatore di Alibaba, rimproverandogli di aver usato Huabei e Jebei per svolgere attività bancaria attraverso la sua Ant financial, in lizza per una quotazione a Shanghai e Hong Kong che fu immediatamente stoppata.

Jack Ma

Il terremoto della finanza di Alibaba

Fu l’inizio della fine. A cadere nella trappola non fu solo Alibaba, ma tutti gli altri Big del Tech che utilizzavano piattaforme non bancarie come se fossero banche.

Pechino chiese infatti la separazione delle attività di e-commerce da quelle finanziarie imponendo lo smantellamento dei prodotti finanziari dai negozi online, la ristrutturazione in holding e la riconversione della piattaforma finanziaria secondo nuove regole da applicare entro l’anno.

Difatti Alibaba, non avendo un servizio proprio di carte di credito, si appoggiava a Huabei, utilizzandola come piattaforma di credito al consumo. Jiabei, idem, serviva come longa manus nell’ambito di Alipay per prestare soldi, un servizio per il quale è necessaria un’autorizzazione bancaria a operare.

La riforma prevista entro la fine dell’anno

Per questa ragione a novembre dell’anno scorso Pechino lanciò una campagna di ristrutturazione globale dei servizi e-commerce, e anche delle piattaforme di pagamenti online realizzati da entità non bancarie. Si iniziò dalla riforma dei micropagamenti per poi passare a tutto il resto. Il processo è in corso, con contraccolpi enormi per il sistema dell’e-commerce, soprattutto, costretto a cambiar pelle.